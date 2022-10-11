標語與彈窗、維穩與清零：北京為二十大預熱

北京將於10月16日舉行中共第二十次全國代表大會，事前的准備工作也正緊鑼密鼓進行中。這場大會每五年舉行一次，本次預計將有2,300名黨員出席。

根據采購標書，北京政府雇用了額外的安保人員，從10月6日至23日、每天24小時監視當局所謂的「重點人物」，這個詞用來描述被認為是麻煩制造者的個人。數十名額外的安保人員自上周以來沿著北京市中心的長安街定點站崗。

一些復印店被禁止向上訪者提供服務，天安門附近一家復印店的員工說，他已經拒絕了十多個想要打印與政府或國企有關的請願書和法院文件的人。他告訴路透社：「如果我讓他們在我的店裡打印，我會惹上麻煩的。有人要我們這個月格外小心。」該位員工拒絕透露姓名，因為他未被授權與外國媒體交談。

在北京主要道路上常能看到紅色橫幅，上面用粗體字寫著不同的標語，其中一幅寫道「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。外界普遍預計，習近平將在二十大上打破先例，贏得黨總書記的第三個任期，這是中國政界的最高職位，也能確保他作為中國最有權力的領導人地位。

「你就不能再等30天嗎？」

由於當局希望能在大會前避免任何潛在風險，因此首都的某些服務必須暫停運作。大型物流公司順豐速運的一名送貨員上月底告訴路透社：「由於召開黨代會，目前無法從北京寄出某些包裹，也無法接收來自其他省份的某些包裹。」

一位不願透露姓名的金融業人員告訴路透社，在大會召開之前，新的金融產品或業務的申請都會被暫時擱置：「不管是想申請一個新產品或是想在10月份升級新系統，都必須暫停。」他補充：「監管部門會告訴你，新產品涉及風險。然後說：『你就不能再等30天嗎？』」。

「彈窗」警示

二十大的准備工作也包括了疫情防控，在最近剛結束的十一假期之後，部分北京居民卻遇到難題。一些人在微博上聲稱他們的手機應用程序「北京健康寶」收到了「彈窗」警示，想消除這些「彈窗」，必須先向社區報備，由相關部門進行風險排查，沒有問題後健康寶才會出現顯示無異常的「綠碼」。

微博關於北京「彈窗」的標簽始於10月5日，截至本周二瀏覽量超過1200萬。一位用戶表示：「我是一個孕婦，什麼也沒做。這個彈窗耽誤了我在北京的孕期檢查，這要人怎麼活？」

除此之外，北京當局最近還推出了一系列防疫措施，以確保大會不受疫情影響。這些措施包含了加強機場和火車站的疫情監測，以及增加辦公室人員的檢測次數等。

「疫情防控絕不能躺平」

自從十一假期以來，中國各地的感染率明顯上升，特別是旅游城市和大型城市。金融服務機構野村集團估計，截至10月10日，36個中國城市正在實施不同程度的封鎖或控制措施，約1.97億人受到影響。盡管中國的病例數相對於其他國家來說非常少，嚴格防疫政策也對其經濟造成了不小的損害，但當局仍要求民眾遵守相關措施。

中國官媒新華社10月10日刊出的評論寫道：「疫情防控絕不能『躺平』。目前來看，絕大多數『躺平』國家都付出了巨大代價，感染新冠病毒仍是一些國家人民的主要死因之一。新冠後遺症還導致醫療成本增加、勞動力減少，對經濟發展將產生負面影響。」評論強調：「動態清零是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，是綜合社會成本最低的抗疫策略。」

《人民日報》也於10月11日發文表示：「『動態清零』可持續且必須堅持」。該篇署名「仲音」的評論寫道：「我國是一個有著14億多人口的大國，加上地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放松防控勢必令易感人群感染風險加大，一旦形成規模性反彈，疫情蔓延勢必會對經濟社會發展造成嚴重沖擊，最終付出的代價會更高，損失會更大。」

（路透社、新京報、人民日報、新華社）

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