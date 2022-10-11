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花了兩年拿不到台灣身份證 香港YouTuber忍痛放棄移台

香港01／ 撰文：明洞Mandu
珍心活（YouTube截圖）
珍心活（YouTube截圖）

住在台灣的香港YouTuber「珍心活」在頻道拍片宣佈一個沉痛的消息，兩年前帶同老婆子女搬到台灣的他，一家四口決定離開當地。珍心活指他最近在執拾家當準備拿去船運，也表示花了兩年時間仍未拿到台灣身份證，萌生去意。

珍心活透露，本身台灣政府表示一年時間就可以取得身份證，但政策不停地變改，又剛好他們一家是舊制的「尾班車」，移民要求相對較模糊，新制人士卻有明確的指引。新制下申請人最少要做3年生意、開實體店及聘請台灣人工作，舊制卻沒有此要求。

他表示：「很多不確定的東西出現了，人家可以跟著來做我們又沒有，不想那麼多專心做生意，我們就發覺很多不好當（的事）。慣例一年可以拿到身份證，可能做得不夠好，雖然以我角度生意額也不錯，但聽完兩個case都是很不安。」

珍心活認識一個做貿易的移台港人，同樣是舊制度，每一年幾百萬台幣生意，做正當交易又有錢賺，但要觀察多一年。第二個例子有開實體舖、有請台灣人，表面合乎所有條件，結果都是要觀察多一年。他不禁失笑：「我心想標準在哪？很模糊、很不確定。」

不過珍心活放棄的最大原因，是因為老婆難以適應：「一個中年人，下面有小朋友跟著你，前面有自己的路，又有老人家要照顧，不確定性影響很多東西，例如買樓，我有朋友買了樓都沒有（台灣）身份證。這麼多不確定實在對一個女士就什麼來說是比較大壓力，我也明白的。」

其實珍心活兩年來都積極宣傳台灣的各種資訊，在1個月前仍有上載相關影片，幸好他對於去或留相當豁達：「人家政策有權決定（批什麼人），但我們都有權去做選擇，吃得鹹魚抵得渴，願意等就留下，不願意等就不要等，其實很Fair。」

珍心活未透露一家將會回港還是選擇移居其他地方，不過網民都很支持他：「移民本需要勇氣，漂泊那麼多年看不見穩定的未來，確實讓人沒安全感」、「很認真打拼想融入一個地方，但政策的不確定性讓人無所適從，能感受到那種無奈」、「一家人在一起那裏就是家」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

移民 香港 YouTuber

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