揭開兩岸航班大減98%的秘密！明明入境放寬，為何百萬台商有家歸不得？

清晨五點，台商蔣先生趕赴天津飛往廈門的班機，休息片刻，再轉乘廈門至桃園的航班，風塵僕僕返抵國門，面對的是一連串的檢測，最後搭上防疫專車南下高雄，晚間十點踏進家門，這一趟足足折騰17個小時……

其實，能順利返家，已羨煞眾人了，畢竟許多台商還望穿秋水等不到回台的機票。只是對蔣先生來說，這彷如時空穿越到30多年前，兩岸往返還得以香港為中繼站的開放大陸探親初期，讓他幾乎忘了，曾幾何時，兩岸直航也曾有過不需搶機票，花半天就能從天津直達高雄的便捷日子。

行政院上個月底宣布，入境0+7新制確定在雙十連假後13日上路，不少人歡欣鼓舞，開始規劃出國旅行，更多海外僑胞紛紛預訂返鄉期程。但這個新制，看在大陸台商、民眾甚至學生眼裏，卻很難笑得出來。

據估算，目前長住對岸的台灣人超過百萬人，大多為台商，卻因為當前兩岸航班嚴重不足，就算政策放寬，仍面臨「有家歸不得」的窘境。一位台商形容，這就像一條阻塞的管線，你將裡頭的水全部排出來，但堵住的地方沒有清掉，還是有很大問題。

航班因疫情大減98%！解封不復班，藝人也受苦

兩岸交流最密切時期，兩岸一共多達60餘個航點，每月航班超過5千架次，還有不少包機直航、小三通。

受到新冠肺炎影響，小三通被迫關閉，台灣防疫指揮官陳時中在2020年2月10日宣布限縮航班，隨後大陸方面也實施清零政策，關閉多條航點，讓原本往來最密集的航線，瞬間降至冰點。

如今疫情已經趨緩，居檢政策也放寬，但航點、班機的數量，以及雙邊政府的態度，卻未見復甦。

根據民航局表示，目前兩岸僅剩下桃園上海、桃園成都、桃園廈門、桃園北京、高雄廈門、松山廈門七個對飛航點。

疫情與政治打亂歸鄉路，許多人大嘆回家好難。上海街景示意圖。 圖／遠見提供

今年6-8月期間，兩岸航班僅有144、160、201架次，僅有疫情前2019年6-8月，班次分別為5213、5349、5315架次的2%至3%。

不過，其實不僅兩岸大幅縮班，各國航點都因疫情大受影響，以台日航班為例，2019年8月跟今年8月的架次相比，大阪從1439架次降到96架次、東京羽田從612架次減至142架次、東京成田從1468架次降至125架次。只是，論減班幅度，和影響人數，台日減班的影響，仍遠不及兩岸減班。

北京台商協會榮譽會長林清發指出，由於現階段台商回台只剩上海、成都、北京和廈門，位居其他都市的台商，就得忍受拉車、坐飛機……等舟車勞頓之苦。

藝人李立群就在個人抖音提到，人在上海的他，先搭動車到廈門，由於小三通不通、機位一票難求，被迫在廈門多待兩天，索性他看得開，打趣地說「到了廈門就放鬆心情吧，把回家的步子拖得稍微長一點點。」

多數大陸台人投票權已廢，年底選舉生態大變

據了解，近期全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）已多次和雙邊政府溝通，很多東西不可能一步到位。如果不盡早規劃，屆時過年返鄉恐天下大亂，特別是很多台商因為隔離關係，兩年沒回台，如今逐一解封，不少人更歸心似箭，但以目前的航班，將無法應付屆時的人潮。

至於年底的選舉，他坦言很多人因逾兩年未返台，早遭除籍沒了投票資格，到時一票難求的狀況應該不會太嚴重，影響的只是流失掉大量的台商選票。

「我們已經反應非常、非常、非常多次了，」現任台企聯會長李政宏用無奈的口氣，道盡目前的困境，過去這段期間，台企聯多次行文國台辦、陸委會、海基會等兩岸事務機關，結果宛如一攤死水。

一張機票9000人民幣！航班、座位同步大減

李政宏表示，當前最嚴重的莫過於廣東地區，當地估算有超過30萬名台胞，集中在深圳、東莞、廣州，當地還有台商子弟學校跟東莞台心醫院，結果周邊航點從疫情期間全部都取消。現階段港、澳地區已經開放，有些台商選擇從港澳轉機，但依舊相當不便。

值得一提的是，航班大縮，加上疫情期間很多班機須採梅花座，也讓票價一飛衝天；目前人在台灣的李政宏透露，這次返台他就是從上海先飛到廈門，因為當地是架次最多，比較好搶票，即便如此，這張票依舊要價9000元人民幣。

政大經濟系特聘教授林祖嘉，日前隨國民黨副主席夏立言到對岸出訪，與台商座談時，聽到抱怨最多的，就是兩岸航班不足、有家歸不得……

兩岸官方消極面對復班，百萬台人難見回家之路

一名不願具名台商會長提到，目前台商之間謠傳，中國共產黨將於本月16日舉辦第二十屆全國代表大會，主席習近平宣布連任幾乎無懸念，為了維持穩定，不讓任何變數影響會議進行，在落槌之前，航班問題可能都不會有太大變動。李政宏笑說自己也聽過此講法，但誰也說不準。

面對人民最基本的通勤問題，兩岸政府目前似乎無任何交集，國台辦發言人馬曉光日前被問到此事稱沒有障礙，但眼前並無見到具體動作。

陸委會則宣稱與交通部、指揮中心進行評估，現階段也無下文。主委邱太三稍早在立院被問到開放問題，甚至將小三通恢復時間押在過年，顯然無視當前急迫的問題。

返家是民眾最基本的權益，縱使當前兩岸局勢緊張，也不該忽視人民的需求，如今國門即將重啟，政府該面對的，不是只有簡單的天數放寬，還有更多問題需要做後續處理。

（本文出自2022.10.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）