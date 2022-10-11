美警告香港勿庇護受制裁個人 港特首：只遵守聯合國制裁

在一艘與受制裁的俄羅斯富豪有關的豪華遊艇在香港停靠幾天後，美國在當地時間周一（10月10日）警告，如果香港成為受制裁個人的避風港，其金融中心的地位可能會受到影響。

美國國務院發言人在一份聲明中說：「逃避多個司法管轄區制裁的個人可能利用香港作為安全避難所，這進一步讓人質疑香港商業環境的透明度。」該發言人補充道，香港作為金融中心的聲譽「取決於它對國際法律和標准的遵守」。

香港特首李家超周二（10月11日）在例行記者會上被問到相關問題時表示，香港沒有法律依據對西方國家發動的制裁采取行動。他說：「我們不能做任何沒有法律依據的事情。」

李家超補充道，香港只會遵守聯合國的制裁。他向記者表示：「我們將遵守聯合國的制裁，這就是我們的制度，這就是我們的法治。」

美國國務院發表聲明的前幾天，據稱由俄羅斯大亨莫爾達索夫（Alexey Mordashov）擁有丶價值5億美元的超級游艇諾德號在從俄羅斯城市符拉迪沃斯托克出發後，於10月5日停靠在香港的港口。

莫爾達索夫被認為與俄羅斯總統普京關系密切，在俄羅斯入侵烏克蘭後，他於2月受到美國丶英國和歐盟的制裁。他是俄羅斯最富有的人之一，估計財富約有180億美元。他是俄羅斯最大的鋼鐵與礦業公司的主要股東與董事長。他曾試圖在歐洲法院挑戰多國對他進行的制裁。

根據美聯社報導。香港海事部門表示，他們不執行「其他司法管轄區施加的單方面制裁」，但它實施和執行聯合國安全理事會施加的制裁。

美歐扣押十多艘俄羅斯富豪游艇

與此同時，美國和歐洲當局已經扣押了十多艘屬於受制裁的俄羅斯富豪的游艇，以防止他們駛向其他不受制裁影響的港口。俄羅斯寡頭已經開始將他們的游艇停靠在土耳其等地的港口，因為土耳其自俄烏戰爭開始後，一直與俄羅斯保持著外交關系。

停靠在香港的諾德號長141.6米，有兩個直升機停機坪，一個游泳池和20個艙室。這艘游艇目前掛著俄羅斯國旗航行。美國國務院發言人還警告說，在北京破壞香港的高度自治及其自由的情況下，美國公司「越來越警惕地看待香港的商業環境」。

美聯社在報導中指出，自從中國政府在2020年於香港實施國安法後，香港作為國際商業中心和金融中心的地位近年來受到了影響。批評者認為，國安法在某些情況下允許將嫌疑人移交給中國大陸，在其不透明的法律體系中進行審判，這個發展可能會威脅到香港的法治。

而香港自新冠疫情爆發以來執行的嚴格邊境管控與隔離政策也阻礙了旅游和商務旅行，導致一些國際公司將其辦公室遷離香港。數以萬計的居民也已離開香港。

(美聯社丶路透社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】