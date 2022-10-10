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院士在線上會議鏡頭前被美女博士親吻 校方啟動調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在線上會議鏡頭前，多次用力親吻方岱寧教授的博士後，被起底為北京理工大學先進技術結構研究所的博士後李立明。（北理工官網）
在線上會議鏡頭前，多次用力親吻方岱寧教授的博士後，被起底為北京理工大學先進技術結構研究所的博士後李立明。（北理工官網）

64歲的中國科學院院士北京理工大學原副校長方岱寧在線參加一個線上學術研討會，突然有一名年輕女子親吻其臉頰，影片傳出之後引起學界譁然。有傳這名年輕女子是北理工的一名博士後。北京理工大學發表聲明，表示事件引發輿論關注，校方高度重視，已經啟動調查。

據微博和星島網，該影片顯示，一個名為「促進力學學科發展」的網絡研討會舉行，有一名青年學者正在發言，請教如何提升研究能力。片中有一名備註「北理工—方岱寧」的學者與會，突然有一名穿藍色衣服的年輕女子親了他臉頰幾口。

相關影片在網上瘋傳，有網友說，「視頻會議沒關攝像頭」。有網民說，「一個叫李立明的博士後，當著騰訊會議視訊衆人的面，親了一個叫方岱寧的院士，他倆是上下級關係。」也有的調侃：「方岱寧老師是被動的無辜的，李立明博士後，是發自內心的真情流露。 」、「可能是學術崇拜吧！」。

等到會議開始，女子才驚覺入鏡了，方岱寧一面無奈。

北京理工大學十日發表情況說明：「日前，網路平台出現涉及我校方岱寧教授在線參加學術會議的相關視訊，引發輿論關注。我校高度重視，已於第一時間啓動調查工作，正在對相關情況進行核查。有關核查情況將適時公布，回應社會關切。 」

藍衣女子被起底是李立明博士。

北理工資料顯示，方岱寧出生於1958年，現年64歲，是中國科學院院士、北京理工大學先進結構研究院名譽院長兼首席科學家，中國力學學會理事長，今年入選美國國家工程院外籍院士。

至於傳言中獻吻的李立明，北理工先進結構研究院博士後，2018年7月畢業於北京工業大學機械工程專業，獲工學博士學位，現年大約30多歲。

中國科學院院士、北京理工大學原副校長方岱寧在線參加一個線上學術研討會，突然有一名年輕女子親吻多次其臉頰（右上二圖）。（微博照片）
中國科學院院士、北京理工大學原副校長方岱寧在線參加一個線上學術研討會，突然有一名年輕女子親吻多次其臉頰（右上二圖）。（微博照片）
李立明在視訊會議開始前，摟抱方岱寧，多次親吻身為副校長的方岱寧。（微博照片）
李立明在視訊會議開始前，摟抱方岱寧，多次親吻身為副校長的方岱寧。（微博照片）

北京 院士 選美

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