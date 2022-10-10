院士在線上會議鏡頭前被美女博士親吻 校方啟動調查

64歲的中國科學院院士、北京理工大學原副校長方岱寧在線參加一個線上學術研討會，突然有一名年輕女子親吻其臉頰，影片傳出之後引起學界譁然。有傳這名年輕女子是北理工的一名博士後。北京理工大學發表聲明，表示事件引發輿論關注，校方高度重視，已經啟動調查。

據微博和星島網，該影片顯示，一個名為「促進力學學科發展」的網絡研討會舉行，有一名青年學者正在發言，請教如何提升研究能力。片中有一名備註「北理工—方岱寧」的學者與會，突然有一名穿藍色衣服的年輕女子親了他臉頰幾口。

相關影片在網上瘋傳，有網友說，「視頻會議沒關攝像頭」。有網民說，「一個叫李立明的博士後，當著騰訊會議視訊衆人的面，親了一個叫方岱寧的院士，他倆是上下級關係。」也有的調侃：「方岱寧老師是被動的無辜的，李立明博士後，是發自內心的真情流露。 」、「可能是學術崇拜吧！」。

等到會議開始，女子才驚覺入鏡了，方岱寧一面無奈。

北京理工大學十日發表情況說明：「日前，網路平台出現涉及我校方岱寧教授在線參加學術會議的相關視訊，引發輿論關注。我校高度重視，已於第一時間啓動調查工作，正在對相關情況進行核查。有關核查情況將適時公布，回應社會關切。 」

藍衣女子被起底是李立明博士。

北理工資料顯示，方岱寧出生於1958年，現年64歲，是中國科學院院士、北京理工大學先進結構研究院名譽院長兼首席科學家，中國力學學會理事長，今年入選美國國家工程院外籍院士。