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國慶演說全文／蔡總統：願與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法

特斯拉上海工廠升級後寫下單月銷售紀錄

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
特斯拉上海超級工廠生産製造內景。（新華網）
特斯拉上海超級工廠生産製造內景。（新華網）

特斯拉首席執行官馬斯克日前宣稱，針對台海緊張局勢，可接受的解決方案是中國在台灣設立「特別行政區」。與此同時，美國電動汽車製造商特斯拉9月中國大陸批發銷售量打破月度紀錄，為上海工廠升級後寫下的單月銷售新紀錄。

據路透社報導，中國乘用車市場信息聯席會（簡稱中國乘聯會）星期天（10月9日）公佈的數據顯示，特斯拉9月批發銷售8萬3135輛中國製造汽車，較8月銷量增加8%，超過中國所有電動汽車批發銷售5%以上的月環比增長。

這是特斯拉上海工廠2019年開始生產以來，寫下的單月銷售紀錄，優於今年6月的銷量7萬8906輛。

路透社此前報導稱，特斯拉上海工廠在7月暫停大部分生產線進行升級後，加快了在中國大陸的交貨速度，旨在將工廠的周產量從6月的約1萬7000輛提高到約2萬2000輛。

特斯拉上海工廠主要生產Model Y和Model 3，在新冠疫情封控期間停產，之後在4月19日重啟生產，直至6月中旬才恢復全面生產。

中國乘聯會9月8日公佈的數據，特斯拉中國工廠上月共交付汽車近7萬7000輛，為7月份的近三倍，同比增長74%。

特斯拉 上海

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