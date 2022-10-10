七中全會開幕 習近平作報告定調廿大「中國式現代化」

被視為中共二十大「預備會議」的中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議，昨天上午在北京開幕。中共總書記習近平兩個月前已經定調，十八大以來「黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」，「成功推進和拓展了中國式現代化」，將在七中全會公布甚至二十大工作報告中展現。

港媒星島網報導，由中央宣傳部攝製的十六集大型電視專題片《領航》，第一集《掌舵遠航》、第二集《科學指南》前晚在官方中央電視台播出，為習近平展開第三個任期造勢。《掌舵遠航》主要聚焦「習核心」，《科學指南》則聚焦「習思想」。

七中全會昨天在北京京西賓館開幕，300多名中央委員、候補委員參加。按照慣例，七中全會的會期為4天，即9日召開，12日閉幕。會議將正式決定，二十大在16日開幕。會議主要將討論並通過3份文件：十九屆中央委員會向二十大的報告，十九屆中央紀律檢查委員會向二十大工作報告，《中國共產黨章程（修正案）》。

本次修改中共黨章，外界相信將寫入「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導）和「祖國完全統一」的表述。

七中全會將審議對「落馬」中央委員嚴重違紀問題的審查報告，並追認處分。落馬的前司法部長傅政華、最高法院原常務副院長沈德詠是十九屆中央委員，已被中紀委開除黨籍，此次會議將追認。會議可能也會增補幾名候補中央委員為中委。

新華社昨天報導，二十大將認真總結過去五年工作，全面總結新時代以來「取得的重大成就和寶貴經驗」，制定行動綱領和大政方針。大會將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。

7月底，習近平在大陸省部級主要領導幹部「迎接黨的二十大」專題研習班發表講話指出，10年來，「攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。」「新時代十年的偉大變革，在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有里程碑意義。」

在這次講話，習近平還強調，中共「成功推進和拓展了中國式現代化」，「世界上既不存在定於一尊的現代化模式，也不存在放之四海而皆準的現代化標準」，「我們推進的現代化，是中國共產黨領導的社會主義現代化」，「既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路」。