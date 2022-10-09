陸外交部今改口 間接贊同馬斯克「台灣特別行政區」主張

大陸外交部昨天對馬斯克「台灣特別行政區」一說冷處理，今天改稱「希望並樂意看到越來越多的人士理解和支持「和平統一、一國兩制」，間接贊同馬斯克的主張。今天稍早前中共駐美大使秦剛已在其推特上對馬斯克感謝。

大陸外交部發言人毛寧主持今天下午的例行記者會。會上有記者提問說：昨天特斯拉公司創始人馬斯克有關台灣的言論引發廣泛關注。發言人也介紹了中方立場。台灣陸委會稱馬斯克言論不可接受。請問發言人有無進一步評論？

毛寧回覆：「昨天我介紹了中方在台灣問題上的原則立場，當前引發台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁。只有堅決遏制台獨分裂，反對外部勢力干涉，才能維護台海和平穩定」。

毛寧表示，「和平統一、一國兩制是我們解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。在確保國家主權安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的合法權益將得到充分保障。中國的統一不會損害任何國家的正當利益，只會給各國帶來更多的發展機遇，給亞太地區和世界繁榮注入更多的正能量」。

毛寧說：「我們希望並樂意看到越來越多的人士理解和支持和平統一、一國兩制。至於你提到的民進黨當局的有關言論，根本不值一駁，無論民進黨當局說什麼都改變不了台灣是中國領土不可分割一部分的基本事實」。