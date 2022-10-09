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特斯拉CEO馬斯克一句話惹怒中台雙方 百靈果諷：注定會辱華

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。圖／路透
特斯拉執行長馬斯克。圖／路透

全球首富、特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）近日接受金融時報 (Financial Times)的訪問，涉及爭議性兩岸言論，建議把台灣變成中國大陸的特別行政區，引起兩岸官方強烈回應。知名Podcast節目「百靈果NEWS」更是嘲諷馬斯克「不管你怎麼舔，姿勢都不對啦，命中注定就是會辱華」，網友則回應馬斯克居然可以提出一個完全惹怒兩邊的想法。

百靈果評論馬斯克命中注定就是會辱華。圖擷自百靈果臉書
百靈果評論馬斯克命中注定就是會辱華。圖擷自百靈果臉書

製作國際新聞內容的知名Podcast節目「百靈果NEWS」在臉書上翻譯原文段落表示，馬斯克在跟金融時報的訪問中被問到台灣、中國的問題，他說如果發生什麼事，他自己、蘋果還有其他公司都會受到很大的損失。他覺得要解決這個問題就是讓台灣變得跟香港一樣，是一個中國的特別行政區，只是管得比較鬆一點的特別行政區。

金融時報 (Financial Times)報導馬斯克回應兩岸問題的內容原文。圖擷自百靈果News
金融時報 (Financial Times)報導馬斯克回應兩岸問題的內容原文。圖擷自百靈果News

針對馬斯克提議台灣變成比香港好一點的特別行政區，昨天（8日）中國外交部說這個是內政問題，對此「百靈果NEWS」在臉書上嘲諷馬斯克「不管你怎麼舔，姿勢都不對啦，命中注定就是會辱華」。

還有網友在Dcard上呼籲台灣人要團結抵制舔共企業拒買特斯拉，不過另有人認為馬斯克是商人，戰爭往往最能從中獲得巨大利益的就是他們，更何況這是與他的國家毫不相干的國家情事，更直呼「若只要說一說就能增加中國人買特斯拉的慾望，何樂而不為呢？」

許多網友紛紛表示，「馬斯克舔馬克思」、「超好笑，馬斯克可以一個解決辦法完全惹怒兩邊」、「首富不過如此」、「等哪天工廠被共產黨收走，絕對罵共產黨罵的比台灣人還憤慨」、「經營天才，政治白癡」、「商人的頭腦，不意外」。

特斯拉 馬斯克

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