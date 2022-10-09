陸駐美大使秦剛 感謝馬斯克「台灣特別行政區」的建議
特斯拉創辦人馬斯克建議稱，台灣可成為中國的一個特別行政區，中國大陸外交部第一時間冷回應，倒是大陸駐美大使秦剛直白表達對馬斯克的感謝。我陸委會與朝野均已表達不接受並抗議。
鳳凰網報導，曾數度與馬斯克互動的中國大陸駐美大使秦剛今天（９日）凌晨發推，向馬斯克表示感謝。秦剛說：「我想感謝馬斯克，感謝他對兩岸和平的呼籲以及他關於建立台灣特別行政區的想法。事實上，和平統一和一國兩制是我們解決台灣問題的基本原則，也是實現國家統一的最佳途徑。在保證中國的主權、安全和發展利益的前提下，統一後的台灣將成為享有高度自治的特別行政區，並有廣闊的發展空間。台灣人民的權益將得到充分的保障，海峽兩岸將共用民族復興的榮光。中國的和平統一也有利於亞太和世界的和平與發展」。
英國《金融時報》10月7日發表馬斯克專訪文章，文中馬斯克向記者Roula Khalaf提到了關於台海問題的擔憂，並提出了這項「建議方案」。
大陸外交部昨天冷回應此議題，大陸外交部發言人毛寧稱「台灣問題是中國內政」。大陸央視新聞等官方媒體的標題則是「馬斯克妄議中國台灣問題，外交部回應」。
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