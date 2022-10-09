2022台港各自的國慶主題 竟巧合的同是「守土衛國」

今年（111年）國慶主視覺的國慶主題是「守土衛國 你我同行」，眼尖的網友發現，日前香港同胞國慶（中共國慶）文藝晚會的主題也是「守土衛國」，台港今年各自的國慶主題相同，巧合得太過驚人。

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥9月6日公布今年國慶主視覺，呼應國慶主題「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，雙十造型猶如光榮勳章般，象徵著守土衛國的集體榮耀，以及在台灣這塊土地上，2300 萬人的共識與目標，藉此凝聚台灣主體意識，堅定國人自我防衛意志。

今天（9日）晚上「守土衛國 你我同行」國慶晚會在桃園陽光劇場舉行，演出嘉賓包括有龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集、陳美鳳、玖壹壹－洋葱、健志，許富凱、陳芳語、王彩樺、舒米恩、黃宇寒、艾文、樂天女孩等人。

巧合的是，9月30日香港在慶祝大陸國慶（10月1日）文藝晚會的主題也有「守土衛國」這四個字。晚會主題（守土衛國 安居樂昇平）說明，任憑世界形勢風雲變幻，中國軍人一如既往地肩負神聖使命保衛疆土國門，守護一方和平。