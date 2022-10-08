共軍首度揭露陸基中段反導飛彈試射畫面 證實技術成功

共軍研發陸基中段反導飛彈已經有多年，近日由中共中央軍委批准攝製的紀錄片「追光」播映時，首度揭露共軍陸基中段反導飛彈試射成功畫面，證實在中國大陸西北地區的試驗成功，也被不少陸媒稱「過於先進不宜展示的畫面來了」。

根據紀錄片內容，共軍反導飛彈的運作流程，首先為雷達發現目標接著目標識別完成、導彈信息裝填完畢，攔截彈發射（一號導彈攔截，攔截彈飛行正常、跟蹤正常、導引頭發現目標）、攔截成功，鏡頭即帶到多位共軍人員鼓掌慶祝。資料顯示，首次宣布試射是2010年1月，接著在2013年、2018年、2021年的年初都有試射，今年六月中旬已經是第五度試射，

此前環球時報曾引述大陸飛彈技術專家郭衍瑩分析稱，彈道飛彈在飛行中段的高度通常已達到1800公里以上，飛行速度達廿馬赫，通常已經完成了彈頭和彈體的分離，「一般的雷達有效探測距離僅為300到500公里左右。能夠掌握中段反導技術，說明一個國家至少已經具備了強大的雷達探測技術」。

郭衍瑩並指出，陸基中段反導技能，首先要具備陸、海、空、太空等平台的彈道飛彈預警能力，能夠在複雜的環境中排除干擾，快速、準確地識別出真正的攔截目標。其次還要掌握雷達跟蹤、全球衛星導航定位、慣性、紅外等制導技術，這樣才能準確鎖定高超音速狀態下飛行的攔截目標。最後，因為彈道飛彈彈頭重返大氣層時為了避免高溫燒毀，通常十分堅固，攔截彈碰撞時必須非常準確才能有足夠的動能摧毀目標，對攔截彈彈頭的制導設計和姿態控制系統具有很高的要求。