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共軍首度揭露陸基中段反導飛彈試射畫面 證實技術成功
共軍研發陸基中段反導飛彈已經有多年，近日由中共中央軍委批准攝製的紀錄片「追光」播映時，首度揭露共軍陸基中段反導飛彈試射成功畫面，證實在中國大陸西北地區的試驗成功，也被不少陸媒稱「過於先進不宜展示的畫面來了」。
根據紀錄片內容，共軍反導飛彈的運作流程，首先為雷達發現目標接著目標識別完成、導彈信息裝填完畢，攔截彈發射（一號導彈攔截，攔截彈飛行正常、跟蹤正常、導引頭發現目標）、攔截成功，鏡頭即帶到多位共軍人員鼓掌慶祝。資料顯示，首次宣布試射是2010年1月，接著在2013年、2018年、2021年的年初都有試射，今年六月中旬已經是第五度試射，
此前環球時報曾引述大陸飛彈技術專家郭衍瑩分析稱，彈道飛彈在飛行中段的高度通常已達到1800公里以上，飛行速度達廿馬赫，通常已經完成了彈頭和彈體的分離，「一般的雷達有效探測距離僅為300到500公里左右。能夠掌握中段反導技術，說明一個國家至少已經具備了強大的雷達探測技術」。
郭衍瑩並指出，陸基中段反導技能，首先要具備陸、海、空、太空等平台的彈道飛彈預警能力，能夠在複雜的環境中排除干擾，快速、準確地識別出真正的攔截目標。其次還要掌握雷達跟蹤、全球衛星導航定位、慣性、紅外等制導技術，這樣才能準確鎖定高超音速狀態下飛行的攔截目標。最後，因為彈道飛彈彈頭重返大氣層時為了避免高溫燒毀，通常十分堅固，攔截彈碰撞時必須非常準確才能有足夠的動能摧毀目標，對攔截彈彈頭的制導設計和姿態控制系統具有很高的要求。
目前全球只有美國、俄羅斯與中國大陸成功進行過陸基中段反導飛彈的試驗。郭衍瑩認為，「五連勝」的佳績意味著大陸的陸基中段反導攔截技術試驗的成功率不低於美國，已位於世界前列。
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