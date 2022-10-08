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馬斯克「妄議」台灣問題 大陸外交部冷處理
美國特斯拉公司執行長馬斯克日前在接受《金融時報》採訪時說，避免台海衝突的方法就是為台灣設立一個合理的「特別行政區」，事實上可能會達成一個比香港更寬鬆的約定。
對此，大陸外交部發言人毛寧在8日的例行記者會上回答相關提問時「冷處理」，毛寧稱，首先，「台灣問題是中國的內政」。
毛寧指出，台灣問題是中國的內政，中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，我們將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意盡最大努力實現兩岸和平統一。
毛寧說，同時，我們將堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。
大陸央視也以馬斯克「妄議」台灣問題作為報導標題用語。
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