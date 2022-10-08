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陸委會：不接受將一個民主國變成一個專制國特別行政區
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為中國大陸的「特別行政區」，在台灣掀起巨大關注。對此，陸委會表示，將一個民主國家，變成一個專制國家特別行政區這個建議，台灣或任何國家人民都不會接受，也呼籲馬斯克實際瞭解台灣民主自由創新發展、與共黨專制市場體制截然不同。
陸委會8日下午對馬斯克的發言回應稱，馬斯克先生單純以企業投資利益考量，提出將一個民主國家變成另一個專制國家的特別行政區建議，台灣或任何國家人民都不會接受。
陸委會強調，中華民國台灣在區域民主政治及全球科技經濟佔據關鍵位置，不是任何商業交易或收購下的產物，也早已拒絕中共的任何制度性安排。
陸委會並指出，台灣在半導體等高科技產業供應鏈的優勢，長期以來也與特斯拉公司合作，「我們歡迎馬斯克先生等國際企業人士有機會來台訪問交流，實際瞭解台灣民主自由創新發展，帶動世界技術文明進步，與共黨專制市場體制、惡意脅迫打壓是截然不同的」。
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