十年間無情和野心展露無疑 習近平到底是怎樣的人？

習近平在2012年上台前後，因為他的低調行事、家庭背景等因素，一些觀察家預測他將成為中國歷史上最開放的共產黨領導人。

十年後，這些預測只能證明人們對習近平了解甚少。在本月召開的中共二十大上，他可能成為自毛澤東以來中國最強大的統治者。

十年間，習近平已經展示了他的無情和野心，打擊異議，他的控制欲幾乎滲透到現代中國生活的每一個方面。

他的名聲，已經從一個知名歌手的丈夫變成了一個個性鮮明、擅長政治操控的統治者，開創了繼毛澤東之後最狂熱的個人崇拜。

他早年的生活經歷在官方宣傳中被重新包裝，但他的真實想法和政治動機仍然是待解之謎。

「他真的有一個中國夢」

一本習近平傳記的作者阿爾弗雷德·陳（Alfred Chan）告訴法新社：「我反對一些習慣性看法，認為習近平的權力鬥爭僅僅為了貪戀權位。」他說，「我認為他的把權力鬥爭當作一種工具……以實現他的願望。」

另一位習近平傳記作者佳傑思（Adrian Geiges）告訴法新社，儘管國際媒體的調查揭示了習近平家族積累了巨額財富，但他不認為習近平攫取權力是為了撈錢。

「這不是他的興趣所在。」佳傑思說，「他真的有一個願望，希望看到中國成為世界上最強大的國家。」

這一願望就是習近平所說的「中國夢」或「中華民族的偉大復興」。實現它的核心問題是維持中共的統治。

《習近平：權力的研究》的作者克裡·布朗（Kerry Brown）寫道，「習近平是一個有信仰的人……共產黨就是他的上帝。」他說，「世界其他國家對習近平犯下的最大錯誤是沒有認真對待這種信仰。」

早年的創傷

儘管身為「太子黨」或者說「紅二代」，習近平的早年並非一帆風順。習仲勳傳記作者唐志學（Joseph Torigian）說，習仲勳「對家庭成員的嚴格要求非常嚴格，被身邊的人認為不近人情。」

阿爾弗雷德·陳說，當習仲勳在文革期間成為毛澤東清洗的對象時，「（習近平）和他的家人遭遇了創傷。」

一夜之間，習仲勳失去權力，家庭離散。據報導，習近平同父異母的姐姐習和平在文革期間因迫害自殺身亡。

習近平曾經說過，當時他被同學排斥。政治學者沈大偉（David Shambaugh）認為，這種經歷導致他「自幼就有了情感和心理上的疏離感和自主性」。

年僅15歲的習近平去到中國陝北農村，他在那裡生活了七年，學習幹農活，睡在窯洞裡。他後來說，當時的勞動強度令他感到震驚。他還不得不參加「批鬥大會」，並在會上譴責他的父親。

他說：「即使你不理解，你也被迫理解。」在1992年的一次採訪中，習近平向《華盛頓郵報》的記者充滿苦澀地回憶起這些批鬥會，稱「它使你更早地成熟起來。」

阿爾弗雷德·陳認為，他年輕時的經歷給了他「強硬」的個性。他說，「他傾向於一意孤行，他在處理問題時傾向於重拳出擊。但他也對權力的任意性有一定的認識，這就是為什麼他也強調以法律為基礎的統治。」

低調的權力晉級

如今，習近平睡過的窯洞已經成為中國的旅遊景點，被用來宣傳他對中國最貧困人口的關懷。法新社在2016年前往訪問時，一個當地人對記者把習近平描繪成一個幾乎是傳奇式的人物：他在艱苦勞動的間隙看書，「所以大家可以看到他不是一個普通人。」

但是，當時的村民似乎並都是不這麼別具慧眼。習近平回憶說，「剛開始幹活時，我掙6個工分，沒有婦女高。」

他申請入黨也不順利，因為家庭原因多次遭到拒絕。

1974年，習近平當上了村黨支部書記。1999年，他當上了福建省長。2002年，他成為浙江省委書記。2007年，他出任上海市委書記。

佳傑思說：「他的晉升符合體制需要，先從非常低的級別開始，從村到再到省市……一步步積累經驗」，「而且他非常聰明地保持低調。」

毛澤東去世之後，習近平的父親習仲勳於1970年代末得到平反，他從中受益。

在與第一任妻子離婚後，習近平於1987年與女高音明星歌唱家彭麗媛結婚。當時彭麗媛的知名度比他高得多。

即便如此，當年很多人都沒看出他的潛力。他在1985年訪問美國時，曾在愛荷華州德沃夏克(Eleanor Dvorchak)家小住。多年後，德沃夏克對《紐約客》雜誌說，「普通人都不會想到，那個住在我家裡的家伙會成為中國主席。」

目前流亡美國的前中共黨校教授蔡霞認為，習近平「有自卑情結。與其他中共高層領導人相比，習自知自己的教育程度很低。」她最近在《外交》雜誌發表的一篇文章中寫道，「這個領袖臉皮薄，固執，獨斷專行。」

革命的接班人

但習近平一直將自己視為「革命的接班人」，阿爾弗雷德·陳說。

2007年，他被任命為中共中央政治局常委，這是中共的最高決策機構。

2012年，習近平接替胡錦濤成為黨的總書記。掌權以後，他打壓公民社會運動、獨立媒體和學術自由。在他執政下，新疆興建了被認為侵犯人權的「再教育營」，中國推行比以往更為激進、強硬的外交政策。

由於無法接觸到習近平或他的任何核心圈子成員，學者們只能通過研究他早期的著作和演講來了解他的動機。

布朗寫道：「從習近平最早的講話記錄中可以看出，中共的使命是使中國再次成為一個偉大的國家，這一點絕對是核心的。」

這種關於中國復興的敘事讓習近平收獲頗豐，將民族主義用作他和中共在民眾中獲得合法性的工具。

但也有證據表明，他對掌控權力惴惴不安。「蘇聯和東歐社會主義的垮台是一個很大的沖擊，」佳傑思說，他認為習近平將蘇聯崩潰歸因於政治開放。

佳傑思說「所以他決定，不要讓這樣的事情發生在中國……這就是為什麼他希望共產黨有一個強硬的領導人，實施強權統治。」

（法新社）

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