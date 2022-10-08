大搞權力與資本勾連 前招行行長田惠宇被雙開

中共中央紀委國家監委網站8日發布訊息稱，前招商銀行行長田惠宇嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，以及收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報中特別提到，田惠宇長期以「市場化」運作為幌子，以「投資」、「理財」為名，以錢生錢，大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融，以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪婪無度。

值得一提的是，田惠宇的違紀違法事實包括「大搞權力與資本勾連」。而「斬斷權力與資本勾連紐帶」也是今年1月中央紀委全會公報中首次出現的提法，此後浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇及貴州產業技術發展研究院副院長宗文等人的違紀違法事實中也有類似表述。

通報還指，田惠宇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

人民日報「俠客島」曾發文稱，「權力與資本勾連」是升級版的權錢交易，是特定權力與特定經濟形態之間發生的新型腐敗關係。在腐敗行為中，資本憑藉權力加持，大肆擴張、增殖，甚至有組織、有預謀地搞不正當競爭、平台壟斷，危害面極大，破壞性極強。

公開資訊顯示，田惠宇出生於1965年底，早年在建行系統工作了11年，1998年7月由建行辦公室副主任轉任信達資產信託投資公司副總裁，後陸續擔任上海銀行副行長、建行上海市分行副行長等職。

2007年，田惠宇出任建行深圳市分行行長，2011年又改任建行總行零售業務總監兼北京市分行行長。2013年5月，47歲的田惠宇出任招商銀行黨委書記，從馬蔚華手中接過了行長職務，此後在該行供職近9年。