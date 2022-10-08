要讓大陸半導體倒退多年 美國發布新出口限制

當地時間7日，美國拜登政府宣布對中國大陸出口晶片技術的新限制，包括限制用於人工智慧（AI）與超級電腦運算等類型的晶片出口，並將收緊向任何中國大陸企業出售半導體製造設備的規定。

有美國智庫專家指出，拜登政府的新措施雖然無法阻止中國大陸發展半導體產業，但將大幅放緩其產業發展腳步，並將使中國大陸半導體產業倒退多年。

據路透社報導，拜登政府7日公布了一套全面的出口管制措施，其中包括禁止中國大陸使用在世界任何地方使用美國設備製造的某些半導體晶片，從而減緩中國大陸半導體晶片的技術發展速度和軍事進步。

美國官員指出，南韓與台灣在中國大陸的工廠恐怕也會受到影響。

報導指出，美國主要晶片製造設備供應商科林研發（LAM Research Corp）、應材（Applied Materials Inc）和科磊（KLA Corp）將受到新規定影響。新規有效地要求他們停止向生產先進邏輯晶片的中國大陸獨資工廠運送設備。

新規定還將嚴格限制美國設備向中國大陸記憶體晶片製造商的出口，並正式向英偉達（NVIDIA）和超微半導體 (AMD) 發送限制向中國大陸出口用於超級電腦的晶片的信件。

同時，美國國防部7日也正式將中國大陸的 13 家企業與單位列入限制的實體清單中，包括無人機大廠大疆創新（DJI）、以及華大基因 （BGI Genomics） 等。