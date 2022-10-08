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邱坤玄：台灣應跳脫美陸選邊困境

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
「中共20大與區域安全」學術研討會，6日在國家圖書館舉行，政大東亞所名譽教授邱坤玄進行專題演講。（記者廖士鋒／攝影）
「中共20大與區域安全」學術研討會，6日在國家圖書館舉行，政大東亞所名譽教授邱坤玄進行專題演講。（記者廖士鋒／攝影）

政大東亞所名譽教授邱坤玄昨指出，「中國特色大國外交」核心就是中美關係。他呼籲，台灣應該與亞太國家合作，避免兩大強權必然衝突的陷阱，跳脫選邊與戰爭的困境。

由台師大東亞系、國家圖書館等共同舉辦的「中共廿大與區域安全」學術研討會，昨在台北舉行，邱坤玄以「百年未有之大變局下中國特色大國外交」為題發表演講。

他提到，中共廿大政治報告一定會對當前國際形勢有所描繪，包括評估當前國際形勢、分析主要矛盾及應對策略。他強調，這些論述將作為中共外交政策的重要依據。

對於中共「東升西降」的論斷，邱坤玄指出，中共十八大報告已醞釀東升的趨勢，十九大報告明顯指出國際秩序需改革和東升西降的現實。他認為，儘管中共的判斷是東升西降，整體情勢來看，東是在升、西是在降，但「西的力量仍然大於東」。

邱坤玄分析，當前世界格局「單極」尚未終結，現是朝向「兩極」的過渡期，因此美中更加關注對方的能力與意圖。現在的關鍵在於中共是否有想要挑戰、取代美國霸權的意圖。

對於雙方的矛盾，邱坤玄認為，「結構」是主要因素，而非各自的政治體制，因為美國也曾經在文革期間跟中共勾搭、「聯中制蘇」。

他也提到，兩強的內政困境加深結構對立。中國大陸已無法維持高經濟成長，所得分配不均造成社會不穩定等經濟社會問題與挑戰；而美國面臨種族對立、治理失能、社福、基建不足等困境，遂以「民主對專制」凝聚內外共識，也衝擊「一中」。

邱坤玄認為，北京並非要取代美國成為世界霸權，「但肯定是反對霸權，追求有能力阻止美國將其意志與模式強加於中國之上」。

中共 美國

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