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中共中紀委舉行會議 通過提交二十大工作報告

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中紀委十九屆第七次全會通過向二十大提交的工作報告，圖為中共政治局常委、中紀委書記趙樂際2022年初在第六次全會上的報告。（新華社）
中共中紀委十九屆第七次全會通過向二十大提交的工作報告，圖為中共政治局常委、中紀委書記趙樂際2022年初在第六次全會上的報告。（新華社）

中共二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會）召開在即，中紀委目前已經舉行會議，宣布通過中紀委向二十大的工作報告，之後將提請中共十九屆七中全會審議。

據央視新聞消息，中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第七次全體會議，於2022年10月7日在北京舉行，會議由中紀委常務委員會主持，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際講話。

全會審議並通過了十九屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告，同意將報告提請中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議審議。

據指出，出席這次全會的有中央紀委委員129人，列席2人。不過通報並未詳細提到趙樂際講話的內容。

公開資料顯示，十九屆中紀委第六次全體會議於2022年1月舉行，當時中共七位常委都參加，中共總書記習近平發表講話稱，要保持反腐敗政治定力，不斷實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標。「我們必須清醒認識到，腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特征，防範形形色色的利益集團成伙作勢、『圍獵』腐蝕還任重道遠」。

而2022年6月30日早上，中共中紀委、國家監委宣傳部部長王建新、中央組織部部務委員齊家濱、中央政策研究室副主任田培炎，一齊在「中國這十年」記者會上揭露「黨的全面領導和全面從嚴治黨有關情況」，表示中共十八大以來，截至今年4月底，紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人；查處違反中央八項規定精神問題72.3萬起，給予黨紀政務處分64.4萬人。

根據新華社近日的報導，中共十八大以來，已有超過500名中管干部被立案審查調查。

中共 中紀委 共產黨

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