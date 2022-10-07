邱坤玄：中共二十大報告將描繪國際形勢 成為外交依據

由台師大東亞系、國家圖書館、展望與探索雜誌社、中共研究雜誌社共同舉辦之「中共20大與區域安全」學術研討會，6日在國家圖書館舉行，期間邀請政大東亞所名譽教授邱坤玄發表演講「百年未有之大變局下中國特色大國外交」。

邱坤玄指出，「百年未有之大變局」要看原因，從「天下大結構」角度來思考，大陸自1978年改革開放後，到1992年開始大陸經濟才真正往上爬，尤其胡錦濤10年執政時期實現「超英趕美」，2005年超過法國、2006年超越英國、2007年超越德國、2010年超越日本，成為世界第二。在這個大環境下，習近平接班。

他提到，從中共黨報告中，可以嗅到一些趨勢跟未來目標，「二十大一定會有對國際形勢的描繪」，包含「對當前國際形勢做評估，主題是什麼、主要矛盾在哪裡，面對這樣的主題跟矛盾，要採取什麼樣的策略」，他強調，對世界形勢的描繪，將作為中共外交政策非常重要的依據。

邱坤玄分析，中共十八大報告已「醞釀東升的趨勢」，十九大報告，明顯指出國際秩序需要改革，以及東升西降的現實，同年美國白宮國安戰略將中國大陸定位為「修正主義」，成為目前美國最大對手。不過邱坤玄也強調，雖然東升西降，「但是西仍然力量大於東，以目前則是兩邊都在停滯，但老共基本還是判斷東升西降」。

對於「新時代外交」，邱坤玄稱，習近平時期外交總方略就是「一帶一路」，所有東西都可以往這個架構塞進去，他形容這是張騫加上鄭和的結合體，強大海軍是重要支撐。

邱坤玄還分析，疫情前，新時代外交正面收益確實較明顯，香港國安法實施、疫情爆發、俄烏戰爭後，為大變局增添更大變數，內外政策互動與全球治理更為複雜。在美國為首的西方樂家強力制衡的壓力下，北京與俄羅斯、發展中國家關係更為密切，社會主義色彩更加鮮明，更加「敢於鬥爭」。

他也強調，中美關係的未來，是21世紀際政治最關鍵議題，因此，「中國特色大國外交」，核心就是中美關係；而對於權力移轉的預言，邱坤玄則認為，關鍵在於中共的意圖，如何引導或者形塑中共的意圖，是當前國際政治最主要課題。

他指出，北京認為，只有經過長期鬥爭才能說服美國人與一個強大的中國共存；華盛頓認為，必須遏制中國的力量和影響力，以維護美國的主導地位。對於雙方的矛盾，邱坤玄認為，「結構」是主要因素，而非政治體制，因為美國也曾經在文革期間跟中共勾搭、「聯中制蘇」。

他也提到，兩強的內政困境也加深結構對立。中國大陸已經無法維持高經濟成長，所得分配不均造成不穩定，所以穩定壓倒一切，需依賴民族偉大復興願景；美國面臨種族對立、治理失能、社福、基建不足等困境，遂以「民主對專制」凝聚內外共識，也衝擊「一中」。

但是邱坤玄認為，單極尚未結束，只不過現在「一跟二（美國跟大陸）差距逐漸縮小，二跟三（大陸跟日本）差距逐漸擴大」，整個格局不可能朝向多極，會形成兩極的過渡時期。他認為，大陸爭取的並非真正的全球力量、取代美國成為世界霸權，在中短期（2035年）這不是可達成的目標，「但肯定是在追求反霸權，追求有能力阻止美國將其意志與模式強加於中國之上」。