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斯里蘭卡總統：將在中共二十大後與大陸進行債務談判

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈宣布中共二十大後將與協商債務問題。圖為5月中旬他宣誓就任斯里蘭卡總理後，前往一座寺廟參拜，不久後他就因為前總統逃亡而當選總統。（路透）
斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈宣布中共二十大後將與協商債務問題。圖為5月中旬他宣誓就任斯里蘭卡總理後，前往一座寺廟參拜，不久後他就因為前總統逃亡而當選總統。（路透）

斯里蘭卡債務問題嚴重，其中在對大陸的債務方面，該國總統表示將會在中共二十大之後，進行債務重組的談判，還透露日本政府同意調解斯國與大陸之間的談判。

俄羅斯衛星通訊社7日報導稱，斯里蘭卡總統拉尼爾．維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）在6日告訴議會，他的政府已開始與中國大陸進行債務重組討論，初步會談將在10月16日召開的中國共產黨代表大會之後繼續進行。

甫從日本東京歸國的維克拉馬辛哈表示，日本政府同意調解與中國大陸的會談。維克拉馬辛哈說，「中國自古以來就一直支持我們，我們相信在這一困難時期他們也會做同樣的事」。

此前斯里蘭卡已經宣布，暫停償還其510億美元的外債，而其中的280億美元原先必須在2027年前償還。

斯里蘭卡目前身陷債務危機與經濟困境，此前大陸駐孟加拉大使李極明曾在媒體撰文駁斥斯里蘭卡經濟危機是「中國債務陷阱」所釀的論點，他強調，日本在斯里蘭卡的債務份額跟中國同樣是10%，且外債以美元結算，「隨著美聯準會發出縮表信號，全球美元迅速回撤，加速斯里蘭卡盧比貶值」。

而2022年上半年，大陸政府宣佈向斯里蘭卡提供5億人民幣（約合台幣22.2億元）緊急人道主義援助，助斯應對當前困難，其中主要是大米、醫療藥品等物資。

斯里蘭卡近期因經濟危機、通貨膨脹而陷入內亂，原任總統馬欣達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）在群眾示威中，於7月13日辭職，並流亡至馬爾地夫、新加坡，由曾經多次擔任總理的維克拉馬辛哈接任。

斯里蘭卡 債務危機 馬爾地夫

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