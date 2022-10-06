香港議員：港入境檢疫短期內放寬至「0+0」屬奢望

香港立法會議員林健鋒認為，短期內香港放寬入境檢疫措施至「0+0」屬奢望，他呼籲港府挽救人才流失。

據星島日報報導，林健鋒星期四（10月6日）在電台節目上說，香港汙水檢測仍檢驗出新冠病毒，所以不能掉以輕心，若確診病例數量持續下跌，有希望逐步放寬入境限制。

但他認為，短期內放寬入境檢疫措施至「0+0」（不需要酒店隔離，也不需要醫學監測）仍屬奢望。

林健鋒說，10月是香港展覽旺季，11月也會舉辦國際金融峰會，港府在情況許可下應盡快實施「零隔離」，減少疫情對香港金融的影響。他也期望香港可以盡快和中國大陸達成共識，實行「逆向隔離」，並增加健康驛站預約名額，方便港人往返。

林健鋒又說，過去兩年，香港共計超過10萬人離開，當中資訊科技、金融及會計業屬於人才流失的重災區，他認為港府應該一改之前不干預政策，在未來加強吸引人才回流，包括提供稅務優惠、房屋教育支持等。他還建議港府設立一站式辦公室，專門負責招攬海外人才。

香港從9月26日起已將入境檢疫安排由「3+4」改為「0+3」，即可以回家或入住自選酒店，進行三天醫學監測；期間可以外出，但不能進入餐廳、酒吧等場所。