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北韓試射飛彈 北京籲恢復對話協商防止局勢升級

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
10月5 日的韓美聯合飛彈射擊場面。（路透社）
10月5 日的韓美聯合飛彈射擊場面。（路透社）

北韓十二天內發射六次飛彈，聯合國安理會就北韓發射飛彈舉行公開會，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽籲恢復對話協商，防止局勢升級。

據大陸央視新聞報導，當地時間星期三（10月5日），聯合國安理會就北韓發射中程彈道飛彈一事舉行臨時公開會，聯合國負責中東、亞洲和太平洋地區政治事務的助理秘書長希亞里就相關情況進行了通報。

希亞里稱，這次發射可能會在北韓所在地區和更大範圍內引發局勢升級，聯合國秘書長古特雷斯對此表示強烈譴責，並敦促北韓採取措施以恢復對話，實現朝鮮半島完全和可核查的無核化。

中國大陸常駐聯合國副代表耿爽則在會上說，中國注意到北韓近期的發射活動，同時也注意到美國等有關國家近期多次在地區舉行聯合軍演。

耿爽稱，美國近來在亞太地區強化軍事同盟，推高軍事對抗風險，在核問題上奉行雙重標準，進行政治衝突，毒化了地區安全環境。在此背景下，半島形勢難免會走向緊張。

他指出，歷史經驗表明，對話協商是解決半島問題的唯一正確出路。如果對話推進順利，半島局勢就會相對穩定；如果對話陷入停滯，甚至出現倒退，半島局勢就會緊張升級。「我們呼籲美方拿出行動，體現誠意，切實解決朝方正當合理關切，為重啟對話創造條件。」

耿爽還強調，聯合國安理會應當在朝鮮半島問題上發揮建設性作用，而不應一味示強施壓。他說，「作為半島近鄰，中國高度關注半島局勢，始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。」

聯合國 北韓 彈道飛彈

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