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北京智庫：美軍偵察機9月對南海出動次數大減 兩可能原因

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「南海戰略態勢感知」日前公布美國「雷根」號航母的最新軌跡圖。（南海戰略態勢感知）
「南海戰略態勢感知」日前公布美國「雷根」號航母的最新軌跡圖。（南海戰略態勢感知）

據北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）微博指出，以每月發表的紀錄看，美國偵察機9月對南海出動了28次，少於8月的46次。

智庫稱，美軍今年9月累計出動28架次大型偵察機前往南海對中國大陸進行抵近偵察，較8月的偵察機架次大幅減少，可能的原因是颱風天氣和台海方向任務的牽制。

智庫也補充表示，偵察架次根據ADS-B信號統計，「由於部分美軍機在執行偵察任務時採用虛假識別碼或不開啟信號，因此實際數目更多」。

據南華早報報導指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台灣後，共軍圍繞台灣進行了數天軍演及試射飛彈，此舉觸發美方反制，包括在接近台灣之處部署航空母艦雷根號及其戰鬥群。

報導轉述SCSPI指出，在共軍發射11枚飛彈的翌日，即8月5日，美軍當天出動了4架偵察機，包括3架P-8A海神式巡邏機及1架RC-135V電子偵察機，是九月內最多的一次。

SCSPI的數據同時指出，美軍8月出動偵察機的次數又遠低於7月的67次。

報導引述廣州暨南大學國際關係學院教授張明亮認為，美軍減少在南海的出動次數與颱風無關，因為這些偵察機足以應對惡劣天氣。

他認為，美軍偵察機所以減少在南海出動，背後原因之一可能是美方感到來自區域內的「挑釁」及「威脅」減少。

他說，美軍認為被「挑釁」後一般會作出反應，但當對手減少活動時，它也會相應減少出動。

張明亮說，美軍減少在南海活動的另一個原因，可能是美方希望降低在區內的緊張局勢，原因是裴洛西訪台後已令中美關係惡化。他說，當美國尋求中方在其他範疇合作時，它就會減少類似軍事活動。

美軍 南海

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