北京清大學者籲美推動台灣接受一中共識 以避免台海衝突

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波指出，北京仍然保持著戰略耐心，也從未宣布統一時間表。若美國希望避免一場雙方都不想看到的衝突發生，就要讓中國相信，兩岸和平統一仍有可能。這意味台灣當局重新回到「一個中國」原則，美國也重拾其聲稱一直堅持的「一個中國」政策。

周波日前在《南華早報》發表評論文章提出，中美現在需要做的是「確保相互共存」，而不是像冷戰時期美蘇之間的「確保相互摧毀」。

大陸《觀察者網》6日刊登周波這篇文章的中文全文。 文章表示，隨著中美關係「自由落體式」跌落，兩國共存的底線不再是增加互信，而是避免似乎越來越有可能發生的台海衝突。

周波說，1992年，大陸與台灣執政的國民黨都同意只有「一個中國」，儘管在「一個中國」定義上有分歧。

但以蔡英文為首的台灣當局聲稱，台灣從未接受過「九二共識」。北京方面擔心，如果僵局持續下去，一個由分裂主義者領導的台灣可能會永遠保持事實上的獨立。

美國堅稱其尊重一個中國原則，卻向台灣出售了價值數百億美元的軍火。美國總統拜登還不止一次地表示，美國將在台灣受到大陸攻擊時保衛台灣。

近日，美國兩黨合作的「台灣政策法」提議將台灣列為其「主要非北約盟友」。文章稱，面對日漸緊張的局勢，北京有理由懷疑，華盛頓正在尋求季辛吉所說的某種「兩個中國」的解決方案。

周波強調，中國人民解放軍是世界上最大的武裝力量，甚至擁有比美軍更多的海軍艦艇。北京和華盛頓就避免發生海空意外達成了一些戰術性協議，問題是，台灣海峽一旦發生衝突則絕非意外。

「比起上一次即1995-1996年在台灣海峽進行的導彈演習，今天中國人民解放軍更有信心和能力守住中國的『紅線』。只有180公里寬的台灣海峽，未來只會讓解放軍覺得越來越『窄』。」

但他同時表示，「北京仍然保持著戰略耐心，這是華盛頓的一個機會。不少西方國家懷疑烏克蘭戰爭將促使北京很快拿下台灣。目前沒有跡象能證明這一點」；「中國從未宣布統一的時間表，畢竟，如果台灣島被打得稀爛，又有什麽用？」

因此，充實而不是掏空「一個中國」政策符合美國的利益。鑒於其與兩岸的廣泛聯繫，美國可以充當一名誠實的中間人，在兩岸關係中發揮獨特的作用。第一步，華盛頓應該推動台灣當局接受一中共識。

其次，美國需要更加自律。美國官員對台灣的訪問可能會增加，也只是象徵性的。然而，這都會招致中國堅定和實質性的回應。隨著中美衝突的可能性增大，台灣也將面臨更大的壓力。

文章最後指出， 「冷戰的一個經驗教訓是，即便敵人也可以找到避免軍事衝突的方法。中美現在還不是敵人。在一場雙方可能同歸於盡的冷戰中，對兩個對手最有利的情況是相互確保共存。戰爭不一定不可避免，但防患於未然需要格外努力。」