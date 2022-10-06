【重磅快評】廿大將屆 小三通要服從大局、顧陸面子？

何時重啟小三通？陸委會今天給了政治答案：一是時候未到，要顧中共面子；二是廿大將屆，要服從大局。

國境將解封，立委關切小三通何時通，陸委會主委邱太三說：「老共比較愛面子，不喜歡敲鑼打鼓，要大家到一定發展階段才做，因為他們中共廿大要換屆，有些事情沒那麼好做決定，我們也不方便在還沒有成之前先講，會讓他覺得不夠意思。」

按照邱太三的解釋，原來大陸反對小三通，所以蔡英文常把小三通拿來炫耀當政績，老共卻不願敲鑼打鼓，以免有損面子；而且，原來小三通會破壞中共廿大，所以不能突襲宣布，不然會讓習近平覺得不夠意思。

但不只小三通未開，國門開放也排除陸港澳團客。疫情指揮官王必勝說，要由陸委會決定；衛福部長薛瑞元也說，這是陸委會權責，他沒辦法回答。但陸委會怎麼回答？

大陸國台辦批評台灣雙重標準，阻撓大陸民眾赴台；陸委會回應稱，對陸港澳人士入境管制措施，係依據疫情變化、防疫需要、兩岸互動等因素適時調整。不過，旅遊業人士直接說破：明眼人一看就知道又是政治因素。

這個政治因素，也讓中斷二年半的小三通，重啟之路坎坷。當初金馬基於防疫建議中斷小三通，如今國門即將大開，小三通窄門卻被中央堵住。金馬澎三位縣長多次喊話中央，陸委會始終給個「評估研議中」的閉門羹。

交通部長王國材七月曾告訴金門觀光業者：「當國境開放，小三通就應該要開放」；承諾已跳票。王國材今天向立委坦言：國境開放，從觀光立場來看，所有都應該要開放；不過，「小三通的專業在陸委會和國安會，他們還在討論中」。

疫情初期，當時的指揮官陳時中，狠狠打臉時任陸委會主委陳明通的「小明的故事」；陳時中落跑後，薛瑞元和王必勝對陸港澳客和小三通，都不敢置一辭。而王國材就是因為「小三通的專業」不足，他的承諾註定跳票。

邱太三自然必須展現「小三通的專業」。他說，老共愛面子，不喜歡敲鑼打鼓，中共廿大要換屆，事情沒那麼好做決定；總之，小三通還不能通，因為我們不能讓中共覺得不夠意思。

如果說這些「專業」考量，反映了國安會主委顧立雄對國安和兩岸的專業程度，外界不會感到意外；但如果這就是邱太三和陸委會的專業評估，那大家都要捏一把冷汗了。