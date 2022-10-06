小三通過年重啟？邱太三鬆口：也是一個很好的時間點

小三通何時重啟的議題，陸委會一直沒有透露明確的時間，不過在今（6日）天立法院備詢時，陸委會主委邱太三面對立委詢問過年是否開放時，鬆口表示「這也是一個很好的時間點」，但他仍強調還需要通盤規劃。

邱太三6日列席立法院內政委員會進行業務報告並備詢，面對小三通何時重啟的議題，有多位藍綠立委接連提出，期間國民黨立委李貴敏不斷詢問，小三通大概會重啟的時程，邱太三首度鬆口。

李貴敏詢問，小三通會還是不會開，邱太三回答「會」，他稱，本來清明節有規劃。李貴敏再問，現在會開大概什麼時候？邱太三則回應說，「會找個適當的節日」。李貴敏再問，比如說過年？邱太三回應，「這也是一個很好的時間點」。李貴敏再問「新曆年還是聖誕節？」

邱太三強調，為什麼講得那麼保守，主要是因為雖然疫情解封但是總量還是控制（15萬），還要交通部、民航局規劃，每個地區多少。

關於小三通復航的時間點，此前金門縣長楊鎮浯9月13日率團拜會陸委會，楊鎮浯當時表示，「冬至」對金門人而言是重要傳統節日，希望爭取在今年冬至小三通復航，縣府新聞稿也稱，會後邱太三責成陸委員工作人員可以優先考量以傳統節日為最佳時機；另外楊鎮浯也透露，陸委會已同意人道專案辦理，金門的醫療和防疫量能足夠，具體實施時間還在作業中。