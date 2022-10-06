兩岸正協商放寬邊境 邱太三：老共愛面子不喜敲鑼打鼓

陸委會邱太三6日列席立法院內政委員會進行業務報告並備詢，期間民進黨立委羅美玲問及，什麼時候陸港澳可以比照其他國家開放社會訪問與觀光？

邱太三回應稱，會檢視雙方疫情管控措施，大陸「7+3」、澳門也是，只有香港「0+3」，會根據整體形勢做滾動式檢討。他稱，大陸仍禁止人民到台灣來自由行，這是「政策討論時候的相對應措施」。

在陸港澳開放總量管制等具體細節上，他透露，總量管制的5萬人裡面幫陸港澳爭取到6,000人與8,000人，合計為1.4萬，占了25%以上，但是實際的量並沒有那麼多。

邱太三還進一步表示，有些東西是雙方要透過其他機制管道溝通，譬如說他（對岸）願意在多開放哪些事項，才有辦法做整體評估，還要配合相關業者，就是航空跟航運業者。他更透露，「老共他們愛面子，不希望敲鑼打鼓，大概大家有一定發展階段，可行的時候（再公布）」。

邱太三還補充道，「現在我們也不方便在還沒有成之前先講」，「有些事情是我們沒有對外說明，但在進行」。