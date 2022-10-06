澳門放行 邱太三：我駐澳門官員簽證已有新效期

台港澳關係近年迴盪在低谷，受到「一中承諾書」的影響，我駐香港辦事處官員已都撤回台灣，只剩雇員，而澳門的部分，駐澳官員原先傳出簽證即將在10月底到期，對此陸委會主委邱太三6日首度透露，目前駐澳門官員已經有新的效期，形同證實澳門方面予以放行。

陸委會主委邱太三6日赴立法院內政委員會進行業務報告並備詢，針對民眾黨立委賴香伶詢問，日前傳出我駐澳門辦事處官員簽證即將在10月底到期，邱太三回應稱目前「有一些新的進來，有新的效期」。

目前我方駐澳門辦事處官員共有3名，邱太三今在立法院內政委員會備質詢時說，3位都在有效期限，「有一些新的進來、有新的效期」，基本上都按照澳門規定取得簽證。面對是否遭要求簽署「一中同意書」，邱太三則回應稱，「他們（澳門）當然有他們發文來的說法」、「但他們沒有要求我們要簽」。

而對於此前傳出陸委會考慮出售的澳門國父紀念館，邱太三則表示，未來澳門相關情勢要做狀況研擬，不同的狀況有不同機制。陸委會港澳蒙藏處處長杜嘉芬則說，基本上依照「國有財產法」相關規定去做合法持有與使用，須依據各種不同情況，會盡全力確保。據了解，澳門國父紀念館由新加坡註冊公司「APH Syndicate (Singapore) Pte Ltd」持有，杜嘉芬亦是董事之一。

公開資料顯示，我駐澳門辦事處下設服務組、綜合組、聯絡組，前處長陳雪懷於2019年屆齡退休後，新任代理處長陳佳鴻因拒簽「一中承諾書」而在2019年返台，處長一職懸缺至今。目前台灣駐澳門辦事處僅剩下3位派駐官員，分別為陸委會2人、外交部1人。此次獲得新簽證效期，且我官員並未簽署「一中承諾書」，形同澳門方面放行。