小三通開不開？邱太三：「應該是院長說」
兩岸小三通重啟近日成為社會關注焦點之一，陸委會主委邱太三面對藍綠立委的詢問，也首度透露，小三通開不開「不是我告訴你，應該是院長（蘇貞昌）」。
立法院內政委員會第10屆第6會期第4次全體委員會議，6日邀請陸委會主委邱太三業務報告並備詢，期間羅美玲、李德維、李貴敏、陳玉珍等跨黨派立委皆關注小三通重啟議題。
民進黨立委羅美玲質詢時，提到是否可能讓小三通先行？邱太三回應，金、馬縣長與立委，「三不五時就會打電話」，他透露，「今年3月本來想要規劃清明節專案，但5月疫情又起來」，原來規劃的整體防疫措施，金門醫院只有300病床、4個負壓病房，如果疫情起來，每天一百多例，會影響其他生病民眾，大家都知道要規劃避免，贊成的人比較不會注意到這個，但有疑慮的，要讓他放心。
而國民黨立委陳玉珍則進一步詢問何時開放小三通，邱太三回應，當然不是我告訴你，應該是院長（行政院長蘇貞昌）。陳玉珍追問，陸委會的分析結果是不是應該開放小三通？邱太三回答「持續朝這個方向」。
陳玉珍並質疑，陸委會此前提出的整體疫情、防疫量能、當地民意、兩岸互動等四個考量小三通恢復的理由，質問「金門是不是國門」、「疫情是不是穩定」、也強調已詢問衛福部與金門醫院，防疫量能足夠，她再問邱太三，是不是把金門當作兩岸談判籌碼？廈門飛台北一樣在飛，為何到金門不能往來？邱太三連忙否認、兩次強調「完全沒有」。
對於陸委會多次提到有金門民意擔憂小三通重啟，陳玉珍則回嗆，金門民意在中央是立委、地方是議長、縣長，目前金馬的最高民意都呼籲重啟小三通，「請問你是哪一位超級高層、超級民意代表告訴你不要開放？」、「是邱副主委（邱垂正）嗎？」邱太三也否認。
陳玉珍強調，沒開放小三通，兩年多來光是金門就已損失66億元，「陸委會編給我們嗎？」她當場請邱太三確認，如果金門縣政府提出人道專案復航會准嗎？邱太三則回應，人道當然一定會准。但隨後邱太三並不願意明確承諾人道、節日復航，陳玉珍怒回「同意有那麼難？」。
根據陸委會提供的業務報告內容，對於後疫情兩岸交流原則，陸委會指出將會強化兩岸人員往來安全管理，審查對中國大陸人士來台申請案。而對於「小三通」則是在做好相關準備、整體評估兩岸防疫作為及相關情事後，將適時重啟；另外，兩岸航空客運航點的增加亦在規劃中，將逐步推動。
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