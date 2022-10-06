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小三通開不開？邱太三：「應該是院長說」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
金門縣選出的立委陳玉珍懷疑陸委會拿金門小三通做為兩岸談判籌碼，但邱太三連忙否認。（記者廖士鋒／攝影）
金門縣選出的立委陳玉珍懷疑陸委會拿金門小三通做為兩岸談判籌碼，但邱太三連忙否認。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸小三通重啟近日成為社會關注焦點之一，陸委會主委邱太三面對藍綠立委的詢問，也首度透露，小三通開不開「不是我告訴你，應該是院長（蘇貞昌）」。

立法院內政委員會第10屆第6會期第4次全體委員會議，6日邀請陸委會主委邱太三業務報告並備詢，期間羅美玲、李德維、李貴敏、陳玉珍等跨黨派立委皆關注小三通重啟議題。

民進黨立委羅美玲質詢時，提到是否可能讓小三通先行？邱太三回應，金、馬縣長與立委，「三不五時就會打電話」，他透露，「今年3月本來想要規劃清明節專案，但5月疫情又起來」，原來規劃的整體防疫措施，金門醫院只有300病床、4個負壓病房，如果疫情起來，每天一百多例，會影響其他生病民眾，大家都知道要規劃避免，贊成的人比較不會注意到這個，但有疑慮的，要讓他放心。

而國民黨立委陳玉珍則進一步詢問何時開放小三通，邱太三回應，當然不是我告訴你，應該是院長（行政院長蘇貞昌）。陳玉珍追問，陸委會的分析結果是不是應該開放小三通？邱太三回答「持續朝這個方向」。

陳玉珍並質疑，陸委會此前提出的整體疫情、防疫量能、當地民意、兩岸互動等四個考量小三通恢復的理由，質問「金門是不是國門」、「疫情是不是穩定」、也強調已詢問衛福部與金門醫院，防疫量能足夠，她再問邱太三，是不是把金門當作兩岸談判籌碼？廈門飛台北一樣在飛，為何到金門不能往來？邱太三連忙否認、兩次強調「完全沒有」。

對於陸委會多次提到有金門民意擔憂小三通重啟，陳玉珍則回嗆，金門民意在中央是立委、地方是議長、縣長，目前金馬的最高民意都呼籲重啟小三通，「請問你是哪一位超級高層、超級民意代表告訴你不要開放？」、「是邱副主委（邱垂正）嗎？」邱太三也否認。

陳玉珍強調，沒開放小三通，兩年多來光是金門就已損失66億元，「陸委會編給我們嗎？」她當場請邱太三確認，如果金門縣政府提出人道專案復航會准嗎？邱太三則回應，人道當然一定會准。但隨後邱太三並不願意明確承諾人道、節日復航，陳玉珍怒回「同意有那麼難？」。

根據陸委會提供的業務報告內容，對於後疫情兩岸交流原則，陸委會指出將會強化兩岸人員往來安全管理，審查對中國大陸人士來台申請案。而對於「小三通」則是在做好相關準備、整體評估兩岸防疫作為及相關情事後，將適時重啟；另外，兩岸航空客運航點的增加亦在規劃中，將逐步推動。

小三通重啟議題，6日在立法院內政委員會受到多位立委關注，圖為國民黨立委李貴敏關注小三通重啟。（記者廖士鋒／攝影）
小三通重啟議題，6日在立法院內政委員會受到多位立委關注，圖為國民黨立委李貴敏關注小三通重啟。（記者廖士鋒／攝影）

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