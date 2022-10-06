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邱太三：中共二十大影響對台政策 將防範其干預我民主
中共二十大即將召開，陸委會主委邱太三6日在立法院表示，二十大之後對台政策動向亦將受到影響，陸委會將會持續評估掌握中共謀台策略及動態，預為研判可能發展、妥適應處，並防範其干預台灣民主機制的正常運作。
陸委會主委邱太三6日率該會主管赴立法院列席第10屆第6會期內政委員會第4次全體委員會議，報告業務概況並備質詢。邱太三指出，未來工作方向會關注中共二十大後的動向，他稱，習近平在中共「二十大」延任後，其所謂新時代政治路線與體制將進一步建立與鞏固，治理方針或將因應內外部情勢發展調整亦將影響其對台政策動向。
邱太三表示，隨著中共實力逐步擴大並且不斷強調在其發展戰略中推進統一進程，北京當局對台工作已進入加強實踐所謂「反獨促統」階段，並且通過單方設計、脅迫恫嚇及統戰滲透、操作灰色地帶，及運用國際法干擾、阻礙台灣與國際社會互動合作等，遂行其對台目標。
對於這個趨勢，邱太三強調，陸委會將持續評估掌握中共謀台策略及動態預為研判可能發展、妥適應處，並防範其干預台灣民主機制的正常運作。
另外在書面報告中，陸委會也評估二十大前後社會經濟情況，指出中國大陸年來經濟發展受上海疫情封控衝擊衰退，另，8月以來多省分因中級以上乾旱實施限電限產，影響秋糧生產；爛尾樓風波、河南村鎮銀行事件和各地銀行擠兌現象，涉及長期監管不周和房地產市場硬著陸衝擊，衍生系統性金融風險疑慮，引發社會民心浮動。
陸委會指出，中共官方強調要全方位守住安全底線，保交樓、穩民生；惟相關問題係長期結構性問題，恐難在「二十大」前妥處，或將不時爆發，動搖社會穩定。
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