快訊

血洗墨西哥市政廳！包括市長等18人遭槍殺亡 外牆滿是彈孔

22歲等同百歲人瑞！世界最長壽狗狗傳噩耗 粉絲心碎湧IG哀悼

誰讓恐龍有羽毛？科學家能從小鳥做出「複製龍」嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱太三：中共二十大影響對台政策 將防範其干預我民主

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會主委邱太三6日列席立法院進行業務報告並備詢，提到中共二十大亦將影響其對台政策動向。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會主委邱太三6日列席立法院進行業務報告並備詢，提到中共二十大亦將影響其對台政策動向。（記者廖士鋒／攝影）

中共二十大即將召開，陸委會主委邱太三6日在立法院表示，二十大之後對台政策動向亦將受到影響，陸委會將會持續評估掌握中共謀台策略及動態，預為研判可能發展、妥適應處，並防範其干預台灣民主機制的正常運作。

陸委會主委邱太三6日率該會主管赴立法院列席第10屆第6會期內政委員會第4次全體委員會議，報告業務概況並備質詢。邱太三指出，未來工作方向會關注中共二十大後的動向，他稱，習近平在中共「二十大」延任後，其所謂新時代政治路線與體制將進一步建立與鞏固，治理方針或將因應內外部情勢發展調整亦將影響其對台政策動向。

邱太三表示，隨著中共實力逐步擴大並且不斷強調在其發展戰略中推進統一進程，北京當局對台工作已進入加強實踐所謂「反獨促統」階段，並且通過單方設計、脅迫恫嚇及統戰滲透、操作灰色地帶，及運用國際法干擾、阻礙台灣與國際社會互動合作等，遂行其對台目標。

對於這個趨勢，邱太三強調，陸委會將持續評估掌握中共謀台策略及動態預為研判可能發展、妥適應處，並防範其干預台灣民主機制的正常運作。

另外在書面報告中，陸委會也評估二十大前後社會經濟情況，指出中國大陸年來經濟發展受上海疫情封控衝擊衰退，另，8月以來多省分因中級以上乾旱實施限電限產，影響秋糧生產；爛尾樓風波、河南村鎮銀行事件和各地銀行擠兌現象，涉及長期監管不周和房地產市場硬著陸衝擊，衍生系統性金融風險疑慮，引發社會民心浮動。

陸委會指出，中共官方強調要全方位守住安全底線，保交樓、穩民生；惟相關問題係長期結構性問題，恐難在「二十大」前妥處，或將不時爆發，動搖社會穩定。

中共 陸委會 邱太三

延伸閱讀

2檢察官考績吃丙年終歸零 提告法務部更一審仍駁回

龍山寺香港女學生命案 陸委會：全力協助、家屬今將抵台

周玉蔻遭NCC罰40萬 陳耀祥：沒有拖這麼久問題

金門縣長籲復航小三通 陸委會：需考量疫情、兩岸互動

相關新聞

重啟小三通？邱太三：中共愛面子 不喜敲鑼打鼓做

對於小三通何時重啟，陸委會主委邱太三今天說，中共愛面子不喜歡敲鑼打鼓，「要大家到一定發展階段才做」。中共20大將換屆，有...

蘇起示警：未來五至十年是中共犯台的「機會之窗」

近年美中對抗升級，台海情勢受到國際社會高度關注，究竟美國保台能力如何？國安會前秘書長蘇起今天引述美方資料指，未來五年甚至...

美雜誌：中共快速量產殲-20戰機 美及盟友亞太空中優勢不再

美國《國家利益》（The National Interest）雜誌近日發表文章中稱，中國正在快速加大量產殲-20，美國及...

戰狼華春瑩再出擊 秀出13張各國紙幣上中國承造的建築

大陸外交戰狼華春瑩昨晚（5）又在其推特發了13張照片，這13張照片是世界各國的紙幣，紙幣上的圖案是中國為多國建造的著名建...

香港作家李怡台北逝世 享壽86歲

香港知名專欄作家李怡五日在台北國泰醫院去世，享壽八十六歲。

邱太三：中共二十大影響對台政策 將防範其干預我民主

中共二十大即將召開，陸委會主委邱太三6日在立法院表示，二十大之後對台政策動向亦將受到影響，陸委會將會持續評估掌握中共謀台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。