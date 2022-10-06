蘇起示警：未來五至十年是中共犯台的「機會之窗」

近年美中對抗升級，台海情勢受到國際社會高度關注，究竟美國保台能力如何？國安會前秘書長蘇起今天引述美方資料指，未來五年甚至十年將是美軍軍力轉型的空窗期，也是中共犯台的「機會之窗」；更糟的是，美國將在2026年前汰除屆齡的48艘軍艦及256架戰機，「保台能力將更弱化」。

台北論壇基金會今天舉行主題為「美國保台的能力究竟如何？—看美國人怎麼說」台灣安全講座，由蘇起主講。

蘇起表示，他整理的檔案全部取自英文資料，依公開時序排列，共有56條，絕大部分來自美國國防部、國會、前任高階官員及重要智庫，小部分是專家學者的研究。

他提到，有關美國「力不足保台」的質疑是由蘭德公司於2015年率先提出；2019年起，美國政府、智庫及學者的警訊越來越頻密，內容越來越直接，今似已為美國政學媒界共識，國人不可不警惕。

蘇起在提供的摘要中指出，中共在東亞的優勢軍力，加上美國援台的地理距離，使美國在衝突爆發初期，很難阻止北京造成新的既成事實；台灣一旦變天，美國很難從軍事與政治上再加以翻轉。

他提到，五角大廈十八次閉門兵棋推演顯示，如果美國選擇與中共交戰，不論作戰劇本為何，美軍都將落敗，除非動用核武。

蘇起表示，2000年台灣完全可以自保，不需美國協助。2008年解放軍已能對台火力打擊且局部封鎖；2015年能全面封鎖；2018年已能武力犯台，第一波可運送25000兵力入台。

至於作戰方式，他指出，兩棲登陸是老派想法，新思維是從空中攻進台灣，跳傘或直升機降落，奪戰要地，然後才大舉登陸，「估計一兩個星期就結束了，最短的說法是三天內」，台灣就算擁有全世界的不對稱戰力，也不可能單獨對抗中國。

蘇起說，中共如果動手，最可能用突襲方式，快打大打，幾天內創造既成事實，以避免俄國在烏克蘭犯的錯誤。

至於中共當局，他認為，北京不怕美國把戰略模糊改成戰略清晰，因為對岸本來就假定美國會干預，並以打敗美國干預作準備。

蘇起說，將來兩岸可能發生意外摩擦，或因錯估而衍生武力衝突，甚至北京故意製造軍事衝撞來施壓解決兩岸政治歧異。