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美雜誌：中共快速量產殲-20戰機 美及盟友亞太空中優勢不再

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
殲-20今年8月26日在中國空軍航空開放活動暨長春航空展上的飛行展示。（中新社）
殲-20今年8月26日在中國空軍航空開放活動暨長春航空展上的飛行展示。（中新社）

美國《國家利益》（The National Interest）雜誌近日發表文章中稱，中國正在快速加大量產殲-20，美國及其盟友在亞太地區的五代機空中優勢很快就會面臨問題。

殲-20是中國裝備的首款五代機，由成飛公司研製，是中國當前最強戰機，具隱型功能，2017年服役。美國裝備有兩款五代機，分別是已經停產的F-22和F-35，後者也出口給美國在亞太地區的盟友。

美國《國家利益》文章指出，雖然殲-20是陸基戰機，但卻能夠在太平洋戰區最重要區域執行作戰任務，其航程可以通過運-20加油機加油進一步擴大作戰範圍。

文章稱，大約有150架殲-20在中國空軍服役，並且這款五代機正在大量生產當中。反觀，F-35供應計畫中，日本採購量為147架，澳大利亞為100 架，韓國為40 架。美軍各型F-35部署在駐日美軍基地和航空母艦上。

文章稱，這樣的話，中國就能夠從容的將其五代機戰力投送到亞太地區。

新華網曾報導，中國空軍新聞發言人申進科大校9月27日在第14屆中國航展新聞發佈會上表示，殲-20已經遍佈東南西北中，列裝越來越多、飛得越來越遠。

大陸軍事專家解讀，申進科所說的「殲-20已經遍佈東南西北中」，意思應是殲-20已部署到了東南西北中的五大戰區。

網易引述軍事專家稱，以殲-20裝備五大戰區來測算，每個戰區裝備1個殲-20航空旅，1個航空旅擁有3個航空大隊，1個航空大隊擁有12架戰機，則1個航空旅擁有36架戰機。即便以中國空軍現役5個殲-20航空旅計，擁有至少180架殲-20戰鬥機，再加上訓練基地的殲-20隊伍，中國空軍現役應有200架殲-20戰鬥機。

至於殲-20的產量，2017年之前，大陸官方公佈的資料是一年能生產12架。但成飛集團開啟了殲-20的脈動生產線，使殲-20的生產線達到了4條，產能大大提升。據估算，現在殲-20年產量可能達到36架到50架。

殲-20今年8月26日在中國空軍航空開放活動暨長春航空展上的飛行展示。（中新社）
殲-20今年8月26日在中國空軍航空開放活動暨長春航空展上的飛行展示。（中新社）

美國 空軍 戰機

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