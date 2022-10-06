中國少子化問題亦趨嚴重！逼中國政府從一胎化政策，轉為禁止婦女墮胎

當年，中國政府因為人口過多決定施行一胎化政策，但如今隨著出生率不斷降低，北京當局決定開始限制婦女墮胎……

1979年，中國（China）當局隨著改革開放的進行，宣布了「一胎化政策」的施行，嚴格規定居住在城市的人口每對夫妻僅能生一胎兒女，若需生第二胎還得申報等待核准，若不合規定，將遭遇俗稱社會扶養費的鉅額罰款──當年這項政策是為了抑制人口過多所衍生的大環境問題，確實也使得人口有效地降低。

然而，一胎化政策卻使得傳統「重男輕女」社會的價值觀更加偏頗，發現懷上女嬰便墮胎、強制避孕、私下處理掉嬰兒的狀況層出不窮發生，這當年雷厲風行之政策一直到36年後、2015年才正式廢止，但這項被許多人民喻為黑暗時期的壓迫，至今許多問題已經明顯在浮現。

中國出生率降低 排在全球後段班

時至今日，中國的社會已經從當年的「想生不能生」，演變為至今的「政府希望你生」，但極低的生育率和愈來愈難生養孩子的環境，讓許多年輕人都對生小孩這件事抱持著極大的遲疑和擔憂。

根據美國（USA）中央情報局（CIA）統計的全球出生率，中國目前的出生率為1.45，意即平均每位婦女一生僅會生1.45個小孩，雖比日本（Japan）的1.38、韓國（Korea）的1.10與台灣的1.08還高，但中國的生育率已排在世界第210名，離《世界概況》（The World Factbook）生育率至少須達到2.00的標準相距甚遠。

日前，中國國家衛生健康委員會便宣布，將採取措施，減少中國的合法墮胎數量──這是北京當局應對低出生率和人口增長停滯的最新嘗試，中國的這項政策，旨在減少所謂「非醫療理由」的墮胎，但這個標準該如何界定、醫生又該如何評估，成了非常模糊的灰色地帶。

用各種福利提升生育意願 效果卻十分有限

《washingtonpost》報導，北京官員們計劃提供激勵措施，並鼓勵家庭生小孩，包括擴大兒童保育服務、降低幼兒園成本以及與企業合作托嬰辦公室等，希望提升生產意願。

此外，中國政府當局還誓言將把生殖技術納入國家醫療系統，使已婚婦女更有效地能獲得不孕症治療；因為在中國，單身女性還不得冷凍卵子，使屆高齡產婦的已婚女性通常無法獲得保障和服務。

專家表示，中國正努力對抗人口成長低迷的狀況，極大原因正是一胎化政策所導致的後遺症，當年為了應對爆炸性的人口增長，政府採取強硬的決策，因此在中國墮胎是完全合法且方便的，在減少人口上發揮了極大作用。

中國是全世界墮胎率最高的國家之一

根據生育研究機構古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）的調查數據，中國是全世界墮胎率最高的國家之一，從2015年到2019年，一共紀錄了4020萬次懷孕，其中2320萬是不在計畫內的生育，這當中有1770萬以墮胎告終。

數據顯示，中國有78％的意外懷孕最終是拿掉孩子，而在全球，因意外懷孕而最終選擇墮胎的比例，平均為61％。

值得一提的是，中國人對於姓氏的傳承概念和重男輕女的傳統，成了墮胎率激增的主因，這使得人口非常不平衡，男性比女性比例多出了3500萬人。

這使得這個世代的中國女性，成了許多中國男性夢想捧在掌上的明珠──找不到女友、被長輩逼婚、維持單身生活已經成了許多男人的夢魘，特別是每當時序正值端午、中秋或春節，返鄉的恐懼，成了無可奈何的難堪。

2016年起不再有一胎化 新生兒數量卻沒增加

2016年，中國政府改變了政策，允許每對夫妻可以生兩個孩子，直到2021年，這個數據增加到了三個，但儘管如此，根據中國國家統計局公布的出生數據顯示，自2016年以來，新生兒的出生人數出現了雪崩式滑落──這表明雖然政府不斷鼓勵人民生育，但實際的環境卻不這麼友善。

研究發現，中國婦女愈來愈不願意生小孩的主因，除了大環境因素外，還有疫情的衝擊，以及中國和世界其它國家的孤立，為經濟帶來不確定性的影響而做出的決定。

而中國的低生育率導致了不可避免的問題──人口老化。聯合國統計，中國的人口將可能在2025年開始呈現負成長。

專家表示，目前，只有中國和伊朗採取了進一步限制墮胎的政策。雖然中國確實在各方面積極提出有利婦女生產的條件，但卻忽視了更多窮困家庭和非婚生子的女孩，未來可能面臨的壓力和悲哀。

（本文出自2022.10.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）