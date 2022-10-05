中共二十大入常名單決定政治精英自主性多寡

美國研究中共精英政治的著名學者、加州大學聖地亞戈分校政治學教授史宗翰（Victor Shih）在該校21世紀中國研究中心發布的題為《重塑中國的政黨：20大之後的看點》的報告中提出，習近平在中共二十大上獲得第三任期之後，中共高層是否仍有政治人物有意願同習近平就政策和政治進行辯論？

他認為，這是一個決定中國未來政治決策質量的重要問題。如果出現類似於毛澤東晚年或斯大林晚年時期獨裁領導方式佔主導地位的現象，那麼就沒有官員再敢於對潛在的政策隱患發表意見。但如果擁有相當權力基礎的領導人繼續在最高層任職，重大政策如果出現失敗，也會有更好的機會進行重新評估和路線修正。

史宗翰在文章中分析指出，中共政治局精英政治平衡主要依靠兩項要素：精英派系的相對規模和自主性。他表示，確切地預測中共二十大政治局常委名單是不可能的，因為最後一刻的幕後交易和最後一刻對政治局規模的改變都會極大地改變最終的結果。

從歷史經驗來看，年齡和派別關系在政治局常委結果中起著重要作用。第一種假設：七上八下的年齡規則依舊保持，李克強（國務院總理）、汪洋（全國政協主席）和王滬寧（中央書記處書記）三個人都是67歲，可以在再擔任5年常委。栗戰書（全國人大常委會委員長）和韓正（國務院副總理）將退休，留下兩個空位給習近平的親信來填補。

史宗翰認為，最有可能補位的是丁薛祥（中央和國家機關工委書記）和李強（上海市委書記）。丁薛祥曾在習近平擔任上海市委書記時擔任習的政治秘書，李強曾在習近平擔任浙江省委書記的時候擔任浙江省委秘書長。

第二種假設：習近平將 七上八下改為六上七下，這樣包括李克強、汪洋和王滬寧在內的所有67歲的常委都將退休。在這種情況下，不僅李強和丁薛祥，李希（廣東省委書記）和陳敏爾（重慶市委書記）也將進入中共政治局。史宗翰指出，在這種情況下，習近平很可能在高層政治中也不佔據主導，因為團派的胡春華（國務院副總理）和習近平的親信、獨立派系的李希也都在政治局擁有一席之位。

史宗翰認為，從中共黨內派系的規模和自主性來看，汪洋、李希和胡春華擔任常委會對政治局精英自主性產生最大的影響。李克強和趙樂際（中共中央紀委書記）留任常委也會適度地維護精英自主。雖然李鴻忠（天津市委書記）也有一個相當大的自主派別，但他晉升的機會相對較小。如果丁薛祥、蔡奇（北京市委書記）、李強、陳敏爾、黃坤明（中宣部部長）擔任常委，都會降低精英自主性。

史宗翰指出，最有可能出現的情況是中共二十大之後，黨內精英層對習近平的依賴性會增加。他認為，如果習近平修改規則，逼迫李克強和汪洋離開政治局，盡管胡春華和李希擔任常委會阻止黨內精英對習近平完全依賴的情況發生，但精英層整體而言對習近平的依賴性仍將大幅增加。由此產生的平衡將決定未來幾年中國政治決策的模式。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】