日本更新入境新冠疫苗認可名單 增科興及國藥

日本即將在10月11日實施入境全面放開政策，日本厚生勞動省更新入境人士接種新冠疫苗的認可名單，新增5款疫苗，包括大陸的科興及國藥疫苗。

香港電台報導，日本政府先前宣布，將入境認可疫苗修訂為現時獲世界衞生組織批出緊急使用許可的疫苗，厚生勞動省公布更新名單，在輝瑞、阿斯利康、莫德納及強生等疫苗外，新增科興、國藥及康希諾等疫苗，讓日本官方認可的新冠疫苗增至11款。

日本政府規定，入境旅客持有接種3劑日本認可疫苗的紀錄，就不需出示陰性核酸檢測證明。如果未打齊3針，可出示出發前72小時內的核酸檢測證明代替。

香港文匯報報導，日本內閣官房長官松野博一9月26日表示，除了疑似染疫人士外，目前入境人士需在機場接受檢測的措施原則上會取消，改為提交在入境前14日已完成接種3針獲認可疫苗的證明，或者提供出發前72小時內的陰性檢測證明。松野還表示，日本的各個機場將會陸續恢復國際航班。

厚生勞動省的網頁過往顯示，只認可復必泰、阿斯利康或莫德納等疫苗，科興疫苗未獲認可，所以接種科興的人士原本估計需在入境時提供陰性檢測證明。

厚生勞動省9月26日更新網頁，表示在10月11日後，獲認可的疫苗修改為世界衞生組織緊急許可的疫苗，代表科興疫苗在新措施之下，獲得日本政府認可。