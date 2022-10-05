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習近平二十大穩坐 疫情、房市與景氣待解

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中國經濟仍有許多危機，包括新冠肺炎清零政策、房地產危機、大型企業失去投資的青睞等狀況。（網路截圖）
中國經濟仍有許多危機，包括新冠肺炎清零政策、房地產危機、大型企業失去投資的青睞等狀況。（網路截圖）

中國經濟未爆彈！中共二十大即將召開，中國領導人習近平幾乎確定連任，致力國際霸主的地位與國內社會的穩定。然而，中國經濟仍有許多危機，包括新冠肺炎清零政策、房地產危機、大型企業失去投資的青睞等狀況，都為習近平的政治宏圖添上不確定性。

經濟改革只一半

金融時報》報導，2013年底，習近平公布了一項經濟改革計畫，承諾取消中國經濟成長的阻礙，包括實施財產稅，以達成財產重分配，並讓農民與勞工取得更多的土地，加上開放更多公部門資源給民間。當時分析師預估，如果按照改革計畫實行，中國能連年保持7%以上的經濟成長，一躍成為高收入國家。

然而，事與願違，許多改革的承諾尚未達成，目前中國還面臨到全球經濟衰退、新冠清零政策與房地產風暴等問題。香港大學經濟教授陳志武指出，2013年的政策中，許多以市場為導向的改革被擱置了，導致國家的勢力不減反增，民營企業規模則縮小，也更難應對此波經濟危機。

爛尾樓風暴

當1980年中國歷經第一波開放時，房地產不再為政府所持有，大量中國民眾也開始擁有了房屋，形成了「擁有住房的中產階級」。然而，學者塞瑟指出，相較其他國家，中國在房地產與基礎建設的投資異常的高，佔據中國GDP將近3分之1。

在習近平打擊炒房的政策下，管制了房地市場上的資本，消費者住房需求卻被束縛，更出現住房生產過剩的狀況，目前已有許多開發商出現一連串的債務違約，房市景氣更是連月下滑。

清零影響至為巨大

BBC》報導，在中國新冠清零政策下，如深圳和天津等大都市都曾陷入封鎖，導致經濟活動停滯。且國際市場因為利率上升、通貨膨脹與俄烏戰爭等狀況，全球市場需求也開始下滑，進一步損害中國的經濟狀況。

中國政府8月已宣布1兆人民幣的計劃，盼能促進中小企業的發展，更盼進一步緩和房地產的危機。但中國官員紛紛表示，政府應採取更多措施來刺激經濟，如擴大基礎建設的投資、放寬建商的融資條件或幫家庭減稅等。

此外，中國為了「均富」的目標，嚴格管制國內的科技巨頭，導致騰訊與阿里巴巴最近一季的收入都出現首次下降的狀況。而國際投資者似乎也嗅到風向，紛紛減少投資，進一步打擊該國民間的經濟動能。

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