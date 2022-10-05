居住台灣的香港知名作家李怡今逝世 享壽87歲

香港媒體消息指，居於台灣的香港專欄作家李怡今早逝世，享壽87歲。

作家沈西城今在臉書上表示：「李怡先生走了，哀悼」。

香港01報導，從另一個消息確認李怡死訊。

報導指，李怡是著名專欄作家，2007年起為蘋果日報撰寫社論《蘋論》，言詞辛辣。香港國安法生效後，李怡移居台灣。

李怡的臉書專頁最後貼文是9月19日，文章說：「作者有病『失敗者回憶錄』暫停數天。無大礙，不勞各位朋友牽掛。」

據香港立場新聞報導，李怡曾於2021年11月21日因心肌梗塞被送往台大醫院治療。當時報導指，經過連日治療後病情轉趨穩定，肺積水減少，體重恢復正常，將進行冠狀動脈介入手術。

去年12月24日，李怡發文表示已大致康復，指這場大病令他改變想法，不能向死亡屈服。他說，因一句「失敗者回憶錄作者因病暫停」而暫停了一個多月，其間收到6,000多個問候垂詢，但因在病中無法一一回覆，謹致歉意。