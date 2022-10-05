快訊

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

「登山女神」遭爆居檢外出與富商幽會 指揮中心：若屬實最重罰100萬

居住台灣的香港知名作家李怡今逝世 享壽87歲

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
居住台灣的香港知名作家李怡今逝世。香港電台
居住台灣的香港知名作家李怡今逝世。香港電台

香港媒體消息指，居於台灣的香港專欄作家李怡今早逝世，享壽87歲。

作家沈西城今在臉書上表示：「李怡先生走了，哀悼」。

香港01報導，從另一個消息確認李怡死訊。

報導指，李怡是著名專欄作家，2007年起為蘋果日報撰寫社論《蘋論》，言詞辛辣。香港國安法生效後，李怡移居台灣。

李怡的臉書專頁最後貼文是9月19日，文章說：「作者有病『失敗者回憶錄』暫停數天。無大礙，不勞各位朋友牽掛。」

據香港立場新聞報導，李怡曾於2021年11月21日因心肌梗塞被送往台大醫院治療。當時報導指，經過連日治療後病情轉趨穩定，肺積水減少，體重恢復正常，將進行冠狀動脈介入手術。

去年12月24日，李怡發文表示已大致康復，指這場大病令他改變想法，不能向死亡屈服。他說，因一句「失敗者回憶錄作者因病暫停」而暫停了一個多月，其間收到6,000多個問候垂詢，但因在病中無法一一回覆，謹致歉意。

香港 國安法 台大醫院

延伸閱讀

香港傳將發50萬張免費機票吸客 估0+0後上路

中促駐港使館交平面圖 掀竊聽疑雲 各國外交官不安

港媒：香港與大陸的通關政策可望於中共廿大後放寬

盼到解封想回香港過年 網一看機票傻眼「不知漲價還誤植」

相關新聞

居住台灣的香港知名作家李怡今逝世 享壽87歲

香港媒體消息指，居於台灣的香港專欄作家李怡今早逝世，享壽87歲。

中促駐港使館交平面圖 掀竊聽疑雲 各國外交官不安

香港反送中運動期間，北京當局質疑境外勢力介入香港運作，各國駐港機構的動向備受關注。外電披露，中國外交部駐港特派員公署要求...

「七上八下」 政治局18委員料半數離任

中共20屆一中全會將在20大結束後的次日舉行，屆時將選出25名政治局委員。港媒報導，若按慣例，除7名常委，現任18名委員...

遷台等2年仍未定案 港人改赴英不再等

台灣陸委會曾公開否認收緊港人入台門檻，但近期有關港人移民至台面臨困難的消息四起。有申請專業移民的港人原先預計抵台約一年可...

港媒：香港與大陸的通關政策可望於中共廿大後放寬

香港明報今天（5日）引述大陸對港政策的權威人士指出，香港與大陸的通關政策可望於中共廿大後放寬。

中共抽砂造陸建機場 海委會：跨部會已多次研討因應

中國大陸為興建廈門翔安國際機場，近年頻繁在沿海抽砂造陸，對金門海洋生態及我國安都造成衝擊，引發立委關切。海洋委員會代理主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。