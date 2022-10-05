快訊

18歲以上可接種次世代疫苗了！施打族群擴大 下周二開打

最小重症個案！4天前媽媽檢驗陽性 男嬰出生1天即確診

沒高端！日本開放自由行 認可疫苗新增科興、國藥等5款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港媒：香港與大陸的通關政策可望於中共廿大後放寬

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
明報引述權威人士稱，香港與大陸通關政策將於廿大後放寬，圖為香港街上的人潮。（中通社）
明報引述權威人士稱，香港與大陸通關政策將於廿大後放寬，圖為香港街上的人潮。（中通社）

香港明報今天（5日）引述大陸對港政策的權威人士指出，香港與大陸的通關政策可望於中共廿大後放寬。

香港自9月26日起對入境入士採取「0+3」政策，大陸目前對入境人士仍採取全球最嚴格的「7+3」政策，香港一直希望與內地（大陸）的通關安排能更寬鬆。

明報今天報導，大陸全國人大常委譚耀宗早前引述「內地朋友」估計，香港與大陸通關政策有望於本月中共二十大舉行後放寬。大陸全國僑聯副主席盧文端進一步表示，有關消息並非空穴來風，他還說，北京高度重視香港國際地位，近日港府大幅放寬入境檢疫限制是得到中央大力支持。

盧文瑞表示，港府就日前放寬入境檢疫與中央有關方面「直接暢通良好」溝通，亦獲中央大力支持，反映中央高度重視香港國際地位，期望香港在國家「外循環」戰略扮演更重要角色。

他說，中央希望香港在構建國家「更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放」的新格局中發揮重要功能，預計中央會於二十大後採取有力措施，對外推介香港形象，增加香港與各地交流合作的支持。

另據中央社報導，盧文端曾任中國全國政協外事委員會副主任，目前是中國全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長。2019年「反送中」運動爆發後，盧文端不時在報章撰文，準確也透露北京高層對處理香港問題的想法，因此被視為「傳達」北京對港政策的權威人士。

香港 北京 中共

延伸閱讀

美封殺效應 台記憶體撿到槍

境外生0+7新制配套已定？教育部：仍在和大學溝通

盼到解封想回香港過年 網一看機票傻眼「不知漲價還誤植」

曹興誠講抗中保台「雙鄭」也受邀 再酸對手要到大陸設廠

相關新聞

港媒：香港與大陸的通關政策可望於中共廿大後放寬

香港明報今天（5日）引述大陸對港政策的權威人士指出，香港與大陸的通關政策可望於中共廿大後放寬。

「七上八下」 政治局18委員料半數離任

中共20屆一中全會將在20大結束後的次日舉行，屆時將選出25名政治局委員。港媒報導，若按慣例，除7名常委，現任18名委員...

遷台等2年仍未定案 港人改赴英不再等

台灣陸委會曾公開否認收緊港人入台門檻，但近期有關港人移民至台面臨困難的消息四起。有申請專業移民的港人原先預計抵台約一年可...

中共抽砂造陸建機場 海委會：跨部會已多次研討因應

中國大陸為興建廈門翔安國際機場，近年頻繁在沿海抽砂造陸，對金門海洋生態及我國安都造成衝擊，引發立委關切。海洋委員會代理主...

新疆暫停離疆客運列車 二十大前防疫情外溢

中國新疆自治區當局週二（10月4日）晚間宣布，為了防止疫情外溢，全面暫停所有離疆客運列車，且烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏。

北京中軸線申遺最大障礙 恐是2004年重建的永定門

今年8月7日，大陸國家文物局宣布，確定推薦「北京中軸線」作為2024年世界文化遺產申報項目，也意味著這項「包覆世界遺產的世界遺產」申遺進度得到大力推展，相較原先2035年的目標往前撥快了11年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。