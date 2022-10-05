港媒：香港與大陸的通關政策可望於中共廿大後放寬

香港明報今天（5日）引述大陸對港政策的權威人士指出，香港與大陸的通關政策可望於中共廿大後放寬。

香港自9月26日起對入境入士採取「0+3」政策，大陸目前對入境人士仍採取全球最嚴格的「7+3」政策，香港一直希望與內地（大陸）的通關安排能更寬鬆。

明報今天報導，大陸全國人大常委譚耀宗早前引述「內地朋友」估計，香港與大陸通關政策有望於本月中共二十大舉行後放寬。大陸全國僑聯副主席盧文端進一步表示，有關消息並非空穴來風，他還說，北京高度重視香港國際地位，近日港府大幅放寬入境檢疫限制是得到中央大力支持。

盧文瑞表示，港府就日前放寬入境檢疫與中央有關方面「直接暢通良好」溝通，亦獲中央大力支持，反映中央高度重視香港國際地位，期望香港在國家「外循環」戰略扮演更重要角色。

他說，中央希望香港在構建國家「更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放」的新格局中發揮重要功能，預計中央會於二十大後採取有力措施，對外推介香港形象，增加香港與各地交流合作的支持。

另據中央社報導，盧文端曾任中國全國政協外事委員會副主任，目前是中國全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長。2019年「反送中」運動爆發後，盧文端不時在報章撰文，準確也透露北京高層對處理香港問題的想法，因此被視為「傳達」北京對港政策的權威人士。