老人占比攀高 陸推多樣化養老

亮藍色的毛衣外套搭配碎花長褲，滿頭銀髮梳理得整整齊齊，重陽節將至，87歲的李素雲老人將自己打扮得乾凈整潔。「平時我就注意形象，重陽節是我們老年人的節日，更要打扮一番。別看我現在坐著輪椅，該有的生活品質不能下降。」老人笑著說。

新華社報導，因家中無人照顧，行動不便的李素雲3年前住進位於大陸東北瀋陽渾南區一家養老服務中心。

「白天有人一起聊天、做活動，晚上還有陪護，一日三餐定時定量，衣服換洗得也很及時。」李素雲說，「就跟在家一樣，孩子們都放心。」

數據顯示，截至2021年底，大陸60歲及以上老年人口達2.67億，佔總人口的18.9%；65歲及以上老年人口達2億以上，佔總人口的14.2%。

隨著老齡化速度加快，如何應對養老服務缺口是中國各界關注的重點。

在增加養老服務方面，2012年至2021年，大陸累計投入人民幣359億元用於養老服務設施建設，並持續完善養老服務支持政策，補齊養老服務弱項，提升養老服務質量。截至2022年第一季度，大陸養老服務機構和設施總數達36萬個，床位812.6萬張，床位數是2012年底的近2倍。

除了提供長期照護的養老中心，大陸還注重完善居家養老，讓更多老年人足不出戶就能享受養老服務。衛健委老齡健康司司長王海東表示，大陸形成「9073」格局，即90%左右的老年人都在居家養老，7%左右的老年人依託社區支持養老，3%的老年人入住機構養老。

為此，大陸正規範發展上門醫療服務，提供家庭醫生簽約服務，大力支持社會辦醫養結合機構，為老年人居家養老提供延伸的醫養結合服務，優先滿足老年人的需求。居家養老、社區養老、醫養結合、智慧養老，正為老年人提供更多新選擇。

在天津，當地利用物聯網、大數據、智能硬體等新一代資訊技術產品探索智慧養老體系，實時監控每一位使用智能設備老人的血氧飽和度、心跳、血壓等身體數據，一旦後台發現老人的數據出現異常，可採取遠程呼救等措施。

在湖南省湘潭市，當地的社區衛生服務中心不僅能為老人提供醫療、養老服務，還和相關醫院建立了醫聯體合作關係，醫務人員能第一時間通過綠色通道把突發疾病的老人送到大醫院救治。