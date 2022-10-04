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遭爆性騷霸凌下屬如土皇帝 原能會主委5大聲明回應了

美防長未具體響應協防台灣 兩岸學者：避免刺激北京

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對於拜登護台說表示，美軍隨時做好準備。美聯社
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對於拜登護台說表示，美軍隨時做好準備。美聯社

美國總統拜登近期四度提到「護台」說，而美國防部長奧斯汀則指出，美軍隨時做好履行承諾的準備，且拜登意思「很清楚」。對此，中國人民大學國際關係學院教授成曉河近期通過新加坡媒體《聯合早報》指出，拜登四度表態美國將介入兩岸衝突，已是「非常明確地向大陸發出一個信號」；奧斯汀是否說出「出兵支援台灣」已沒有多大關係，因為他不是決策者，外交政策還是拜登說了算。

成曉河指出，美澳日三國加強軍事安全合作將引起大陸官方高度關注。澳洲和日本都是四方安全對話機制（Quad）成員，也是美國在印太南北半球的「同盟之錨」，不排除未來日本有可能加入澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS），以進一步遏制中國。

奧斯汀此前受訪提到，「我看不到（解放軍對台）入侵即將到來」。成曉河指出，解放軍未來數年都不會對台動武，已是美國軍方及智庫的主流看法，奧斯汀的說法只是老調重彈。

據《聯合早報》報導，政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生認為，美國過往對台政策採取「戰略模糊」，對是否介入兩岸衝突避而不談；目前拜登揚言出兵援台讓外界感覺這項承諾似有似無。他認為，拜登政府的「戰略模糊2.0」旨在阻嚇北京對台動武。

報導表示，嚴震生和成曉河都認為，奧斯汀並未緊跟拜登協防台灣的言論，是為了避免再度刺激北京，同時也為中美元首11月可能舉行峰會創造相對溫和的外交環境，以及可供雙方對話的氣氛。

拜登 美國 北京

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