【專家之眼】比找理由擋小三通更重要的事

新冠疫情阻隔台海近三年來，其實是給蔡政府一個天上掉下來的機會。就是讓台人見識到兩岸人員不交流的「優點」。接下來，如果有具相當戰略眼光的團隊趁勢規劃、發展論述，或許台灣內部對兩岸交流看法，會朝綠營希望方向走。用毛澤東的話做粗略類比，有點像是「打掃乾淨屋子再請客」。

但從兩岸經貿交流數字、乃至於最近政府回應小三通是否通的理由看來，綠營似乎輕放了這個時機。既然在隔絕兩年多期間，蔡政府還是想不出減少兩岸交流的好說法與做法，那外界恐怕更難以期待綠營對台灣的長遠規劃了。

蔡政府近日宣布國門將在十月十三日開放，相關措施包括入境免居隔、開放非免簽國家入境，旅遊則取消禁團令，但卻仍對陸港澳地區設限，金馬小三通也未同步開放。

相對於七月底交通部長王國材曾說，「國境開放，小三通就會開」，事到臨頭，民進黨政府卻轉趨保守。陸委會指出，我方對於陸港澳籍人士入境管制措施，係依據疫情變化、防疫需要、兩岸互動等因素進行調整；還質疑對岸做通關檢驗的「CIQS」可能沒準備好。這些理由，實在不夠充分。

就疫情來看，中央流行疫情指揮官王必勝已表示，指揮中心只是訂出政策大方向，接下來由各部會各自調整。既然國門要開，顯見防疫已經過專業考慮，所謂陸港澳業務由陸委會決定，就只是政治及技術部份而已。至於對岸政府準備如何？兩岸隔絕已久卻常惡言相向，中共開放立場又很清楚，不會跟蔡政府講沒準備好這些話。陸委會所言，純屬猜測。

既然連小三通是否該通的相對小事都找不好理由，未來台灣該何去何從的戰略問題，恐怕更沒在想了。說小三通事小，是因為通與不通的高明理由好找。兩岸若通，立刻會變成和平暗示，甚至可讓外界遐想，沒有九二共識，兩岸還是可以交流。而在媒體風向下，此時開放也可以獲得體察民意美名。

反之，政府還想擋一陣，或許也能想想，小三通之所以停航，是當初金門與連江縣政府先因應地方民意，擔心疫情與醫療量能不足，提出減班及停航要求所致。現在台灣確診人數仍處高原期，金馬人民怎麼想？而中共方面仍堅持「動態清零」，看十一長假到來，流行就地過節情況，陸客恐怕也不會為了來金馬觀光，回去被關十天。把這層顧慮講清楚，陸委會再對金馬民眾做個民調，說不定會得到出乎意料結果。

只看小三通好對付，更重要問題是，蔡政府不可能在開放國境前提下，堅持封閉路線太久。那要開放嗎？戰略目標又是什麼？這是綠營專屬的大哉問。原因是從疫情期間官方作為看來，執政黨希望的，應是兩岸重回冷戰時代老死不相往來，甚至台扈從美對陸競爭推波助瀾。但在全球化時代下，美中經濟脫鉤猶在爭論，兩岸經貿數字卻已迭創新高；再加上中共軍演剛歇，兩岸再繼續不溝通，蔡政府又專注延長役期、採購武器等積極備戰舉動，再遲鈍的人民恐怕都會知道兩岸處在戰爭邊緣了。

但人民會埋單嗎？從歷史經驗看來，不是全無可能。冷戰拉開帷幕時，喬治肯楠發出了著名的長電報，論證對付蘇聯的長期戰略，必須採取圍堵政策的理由。這主導了數十年美國輿論。而李前總統認為中共即將崩潰，即便許多人不同意，但也推出了堅持數年的「戒急用忍」。

蔡政府面對中共即將向金馬展開的「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」，除了考慮拒絕拖延或開放小三通外，有何長期戰略規劃？外界恐怕更應該好奇。