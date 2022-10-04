陸選拔太空人 港澳尋載荷專家

大陸航太事業發展快速，中國載人航天工程辦公室2日公布，為滿足載人航天工程後續飛行任務需要，中國第四批預備航天員（太空人）選拔工作已於近期啟動，將選拔12至14名預備航天員，並首次在港澳地區選拔載荷專家。

中新社與中通社報導，本次共選拔12至14名預備航天員，包括航天駕駛員7至8名，航天飛行工程師和載荷專家共5至6名，其中，載荷專家2名左右，選拔時間約一年半。

香港特首李家超對此表示這是振奮人心的喜訊，港府將全力配合選拔工作。香港各界專家稱，「中國已經成為航天強國，國家也想給香港青年一個機會，說明國家對香港青年的信任，也是給香港青年的一個機遇和榮譽」。學者稱，香港目前有香港理工大學、香港科技大學等相關科系學院，相信招募到相關的人才並不難。

大陸的航天駕駛員在陸海空三軍現役飛行員中選拔，航天飛行工程師在從事航空航天工程及相關領域專業的科研和工程技術人員中選拔，載荷專家在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。

報導稱，航天駕駛員和航天飛行工程師主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗。載荷專家主要負責空間科學實驗載荷的在軌操作。

大陸第三批預備航天員選拔工作於2018年5月啟動，經過初選、複選、定選三個階段，共有18名預備航天員最終入選，包括7名航天駕駛員、7名航天飛行工程師和4名載荷專家，在經過系統訓練後，將參加空間站（太空站）運營階段各次飛行任務。

中通社解釋，載荷專家大部分是非職業航天員（太空人），一般是科學家或有特殊專長的工程技術人員。隨著載人航天技術的發展，航天員在太空中承擔了越來越多且日趨複雜的任務，航天員隊伍的結構也隨之發生變化，由原來的單一類型發展為多種類型，形成了不同的類型與職業分工。