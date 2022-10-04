逾60歲占2成 北京人口高齡化

10月4日是重陽節，據大陸央視引述北京衛健委最新數據顯示，目前，北京居民期望壽命已達82.47歲，但與此同時，北京常住老年人也達到441.6萬人，占人口比重的20.2%，宣告正式邁入中度人口高齡化社會。

北京衛健委人口統計數據顯示，截至2021年底，北京市常住老年人達到441.6萬人，占比20.2%。另一方面，目前北京居民期望壽命達82.47歲，比2012年提高1.12歲。

北京市衛健委指出，為因應人口高齡化，目前，北京已有472家醫療機構創建為老年友善醫療機構，有240家醫療機構設置了老年醫學科，有醫養結合機構共205家，社區衛生服務機構為60歲以上老年人建立健康檔案391萬份。

據央視報導，北京市今年將進一步增加老年健康服務內容，展開老年人失能失智管理項目、心理關愛試點項目等。

在此之前，大陸國家衛健委於9月下旬召開的記者會上指出，據測算，預計「十四五」（2021年到2025年）時期，大陸60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比超過20%，進入中度高齡化階段；2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比超過30%，進入重度高齡化階段。

大陸國家衛健委老齡司司長王海東坦言，大陸高齡化呈現出數量多、速度快、差異大、任務重的形勢和特點。若以全大陸範圍來看，截至2021年底，大陸60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%；65歲及以上老年人口達2億以上，占14.2%。