整頓官場 陸中紀委點名查「吃空餉」問題

隨中共二十大臨近，近日頻有大陸官員遭查落馬的訊息，為進一步整頓官場，中共中紀委3日以「既查吃空餉者又查漠視縱容發空餉者，堵監管漏洞」為題，發文點名要嚴查「吃空餉」行為。

中紀委官方網站3日發布「打虎記」系列文章，開頭點名近日甘肅省白銀市會寧縣自來水公司總經理邵正軍被開除黨籍和公職。細數其違法亂紀事實，其中一項是濫權妄為，致使單位發生「吃空餉」問題。

文章指稱，「吃空餉」問題不時曝光，引發社會廣泛關注，一些中共黨員幹部長期「在編不在崗」，拿工資卻做自己的事情，還把親屬安排到特定職位，不工作卻拿薪水長達數年。

文章痛批，「吃空餉」不僅影響相關單位部門形象，更影響了中共黨和政府的公信力。

中紀委還列舉，先前大陸有關部門了解情況時，發現浦東新區某個「千百人保潔再就業民生工程項目」，出現「人不對崗」的情況，數名人員未實際從事保潔（清潔工）工作，卻享受政府代繳社會保險的福利，其中有一人是該村村委會委員的母親。

文章也列舉各類企業、單位，設立影子職位，或交叉安排、內部照顧以掩護「吃空餉」的行為，直指公職人員及其家屬子女吃空餉，不僅是一種不勞而獲，更是利用裙帶關係侵蝕國家資源的表現，埋下了滋生腐敗的禍源。

文章稱，新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》不僅為不實際工作而獲取薪酬者劃出了紅線，重申了對中共黨員幹部縱容親屬類似行為的處分規定，並將類似行為的監管範圍從黨員幹部的配偶、子女及其配偶等親屬擴展到了其他特定關係人。文章強調，既查吃空餉者，又查漠視縱容發空餉者，堵住監管漏洞，完善監督機制。