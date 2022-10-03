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新華社批美國大搞駭客活動 是全球網路安全公害

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官方新華社批評美國憑借網路霸權在全世界大搞「駭客」活動，已成為全球網路安全的公害。（搜狐網）
大陸官方新華社批評美國憑借網路霸權在全世界大搞「駭客」活動，已成為全球網路安全的公害。（搜狐網）

大陸官媒新華社發逾千字長文，批評美國憑借網路霸權在全世界大搞「駭客」活動，四處展開網路攻擊，實施監聽竊密，嚴重破壞各國網路安全與穩定，已成為全球網路安全的公害。

文章指出，中國大陸國家計算機病毒應急處理中心日前發布西北工業大學遭美國國家安全局網路攻擊事件調查報告，詳細披露美方網路入侵行動。

大陸國家計算機病毒應急處理中心9月先後發布的三份調查報告顯示，中方技術團隊初步判明，相關攻擊活動源自美國國家安全局的「特定入侵行動辦公室」。

調查發現，「特定入侵行動辦公室」以日本、德國、韓國等為跳板，控制中國大陸相關關鍵基礎設施，向西北工業大學內部網路深度滲透，竊取大量賬號口令、身份驗證、系統日志、訪問權限、文檔資料、網路配置等關鍵敏感數據和敏感人員信息。

文章說，美方長期把中國作為網路攻擊的主要目標之一，攻擊對象涉及航空航天、科研機構、石油行業、大型網路公司以及政府機構等。大陸國家互聯網應急中心網站去年發布的互聯網網路安全態勢綜述報告顯示，2020年中國大陸捕獲計算機惡意程序樣本數量超過4200萬個，其中境外惡意程序逾5成來自美國。2020年，控制中國大陸境內主機的境外計算機惡意程序控制服務器數量達5.2萬個，其中位於美國的控制服務器約1.9萬個，高居首位。

文章又指，不只是中國，美國的網路攻擊對象遍及世界，並列舉美國的「棱鏡」大規模秘密監聽項目。此外，去年5月，丹麥媒體還披露，美國國家安全局通過丹麥國防情報局接入當地網路，以監聽德國、法國、瑞典、挪威等歐洲國家領導人。從「棱鏡」計劃、「怒角」計劃、「星風」計劃，到「電幕行動」、「蜂巢」平台、「量子」攻擊系統，諸多事實證明，美國是名副其實的「駭客帝國」「監聽帝國」「竊密帝國」。

文章還列舉美國打壓華為的例子稱，分析人士指出，美國栽贓、打壓中國大陸企業的真實目的是維護美國的網絡霸權，確保自己可以不受阻礙地進行監聽、竊密等網路攻擊活動。所謂「國家安全」，不過是美國霸權主義為害世界的一塊「遮羞布」。

美國 網路攻擊

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