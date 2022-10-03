大陸第三艘4萬噸級兩棲攻擊艦即將服役 成軍速度遠超美國

大陸國產第三艘兩棲攻擊艦日前亮相，這艘075型兩棲攻擊艦的三號艦已刷上33的舷號，並將命名為安徽艦。大陸在18個月內接連服役三艘4萬噸級兩棲攻擊艦，速度遠超美國。

大陸軍事論壇網站九月公布了這艘在滬東造船廠的第三艘075兩棲攻擊艦的最新照片。據微信公眾號「兵道」報導稱，此次完成建造的第三艘075兩棲艦已確定正式被命名為安徽號，這也讓安徽成為了大陸第一個命名給4萬噸級海軍艦艇的內陸省份，未來掛上彩旗，舉辦入列儀式後就可移交給解放軍海軍。

報導稱，安徽艦的到來，代表海軍在短短的18個月內，接連服役了三艘4萬噸級的兩棲攻擊艦，直接一口氣追上了美軍從2009年到2020年這11年時間裡兩棲攻擊艦的修建成果。

安徽艦入役後，海軍便擁有三艘075型和八艘071型，共計11艘兩棲登陸用艦艇，在登陸戰領域的建樹已經屬於相當不俗的水準。

安徽艦在飛行甲板的配置上有著六個直升機起降點，全艦上下共計可搭載30架不同類型的直升機，其中主要的機型包括我國最新打造的直 20艦載反潛型直升機和直18預警直升機。其中直8運輸型直升機主要負責執行搜救傷患和運輸物資等任務，而裝備了有源相控陣雷達的直18預警直升機，則是承擔著對海上來襲目標的探測和跟蹤任務。

除了這些國產艦載直升機以外，海軍還曾向俄羅斯採購過36架卡52k艦載直升機，用於對空對海作戰，也能在搶灘登陸作戰中憑藉強大的火力重創對方的地面裝甲力量。

同時，作為一款登陸作戰艦艇，安徽艦的兩棲投送能力也非常出色。安徽艦作為一款兩棲攻擊艦，除了能使用艦載直升機執行奪取制空，制海權等任務，它在本質上還是一款海上搭載平台，在艦艇航行到海岸較近的位置，能直接通過直升機和氣墊登陸艇將兵力和重型裝甲快速地投送上岸，形成戰鬥力。

報導稱，安徽艦的甲板數量足足有七層，每一層甲板都能搭載不同類型的陸戰或空戰武器。在搭載30架攻擊直升機的前提條件下，一艘安徽艦還能容納接近1000名海軍陸戰隊員，能攜帶的裝備也有四艘用於海上登陸的726型野馬氣墊登陸艇，該型氣墊艇有著最高50噸的載重，能直接攜帶一輛99A式主戰坦克或者其他步兵戰車上岸。

安徽艦單艘艦艇的內部載荷能容納十輛99A主戰坦克， 20輛05式兩棲突擊車或步兵戰車，以及50輛輪式運用越野卡車，相當於陸軍兩個加強陸戰部隊的重裝配置。

安徽艦除擁有優越的登陸作戰性能，自身防衛武器除了配置有功能齊全的雷達和電子戰系統以外，配備有兩座1130型11管30毫米的近防炮系統，分別裝置在艦體的左側和右舷艦尾處。1130型近防炮有著萬發炮的綽號，有著每分鐘發射一萬發彈藥的恐怖射速，能在空中快速地形成彈幕，攔截來襲的反艦導彈武器。

在右側艦島的武器平台和左側艦尾處，安徽艦還各裝有一座18聯裝的海紅旗10近程防空導彈，用於攔截十公里外來襲的反艦導彈，無人機和直升機等目標。防空導彈和近防炮系統的配合，能實現對安徽艦無死角的防空攔截。而面對水下來襲的目標，安徽艦也配有最新打造的直20艦載反潛直升機。

此外，第二批的075型登陸艦的建造工作也在處於候命狀態。部分專家推測，大陸海軍的第二批075攻擊艦建造的數量可能會達到五艘之多，並且比起首批建造的三艘登陸艦，新批次的075還將進行一定的改進。例如搭載垂直起降戰機使075成為美國兩棲攻擊艦那樣的閃電航母，或者將國產的各類先進的無人機給搬上075上使用，使075有著更高的對地對海打擊效率。

報導稱，075型兩棲攻擊艦的31號海南艦及32號廣西艦，分別裝備入役南部、東部戰區海軍，33號的安徽艦也將入役南部戰區。前後僅一年半時間，解放軍已經完成了3艘四萬噸級兩棲攻擊艦裝備入役，短時間內12萬噸的入役水準直接超過美國成為世界第一。