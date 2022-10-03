快訊

鄭文燦論文找「大陸槍手」代寫？ 他提5大論據一次看

印尼足球場暴亂慘案：125死悲劇為何發生？

大陸第三艘4萬噸級兩棲攻擊艦即將服役 成軍速度遠超美國

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸第三艘4萬噸級的兩棲攻擊艦最近已被刷上33舷號。（河東三叔）
大陸第三艘4萬噸級的兩棲攻擊艦最近已被刷上33舷號。（河東三叔）

大陸國產第三艘兩棲攻擊艦日前亮相，這艘075型兩棲攻擊艦的三號艦已刷上33的舷號，並將命名為安徽艦。大陸在18個月內接連服役三艘4萬噸級兩棲攻擊艦，速度遠超美國。

大陸軍事論壇網站九月公布了這艘在滬東造船廠的第三艘075兩棲攻擊艦的最新照片。據微信公眾號「兵道」報導稱，此次完成建造的第三艘075兩棲艦已確定正式被命名為安徽號，這也讓安徽成為了大陸第一個命名給4萬噸級海軍艦艇的內陸省份，未來掛上彩旗，舉辦入列儀式後就可移交給解放軍海軍。

報導稱，安徽艦的到來，代表海軍在短短的18個月內，接連服役了三艘4萬噸級的兩棲攻擊艦，直接一口氣追上了美軍從2009年到2020年這11年時間裡兩棲攻擊艦的修建成果。

安徽艦入役後，海軍便擁有三艘075型和八艘071型，共計11艘兩棲登陸用艦艇，在登陸戰領域的建樹已經屬於相當不俗的水準。

安徽艦在飛行甲板的配置上有著六個直升機起降點，全艦上下共計可搭載30架不同類型的直升機，其中主要的機型包括我國最新打造的直 20艦載反潛型直升機和直18預警直升機。其中直8運輸型直升機主要負責執行搜救傷患和運輸物資等任務，而裝備了有源相控陣雷達的直18預警直升機，則是承擔著對海上來襲目標的探測和跟蹤任務。

除了這些國產艦載直升機以外，海軍還曾向俄羅斯採購過36架卡52k艦載直升機，用於對空對海作戰，也能在搶灘登陸作戰中憑藉強大的火力重創對方的地面裝甲力量。

同時，作為一款登陸作戰艦艇，安徽艦的兩棲投送能力也非常出色。安徽艦作為一款兩棲攻擊艦，除了能使用艦載直升機執行奪取制空，制海權等任務，它在本質上還是一款海上搭載平台，在艦艇航行到海岸較近的位置，能直接通過直升機和氣墊登陸艇將兵力和重型裝甲快速地投送上岸，形成戰鬥力。

報導稱，安徽艦的甲板數量足足有七層，每一層甲板都能搭載不同類型的陸戰或空戰武器。在搭載30架攻擊直升機的前提條件下，一艘安徽艦還能容納接近1000名海軍陸戰隊員，能攜帶的裝備也有四艘用於海上登陸的726型野馬氣墊登陸艇，該型氣墊艇有著最高50噸的載重，能直接攜帶一輛99A式主戰坦克或者其他步兵戰車上岸。

安徽艦單艘艦艇的內部載荷能容納十輛99A主戰坦克， 20輛05式兩棲突擊車或步兵戰車，以及50輛輪式運用越野卡車，相當於陸軍兩個加強陸戰部隊的重裝配置。

安徽艦除擁有優越的登陸作戰性能，自身防衛武器除了配置有功能齊全的雷達和電子戰系統以外，配備有兩座1130型11管30毫米的近防炮系統，分別裝置在艦體的左側和右舷艦尾處。1130型近防炮有著萬發炮的綽號，有著每分鐘發射一萬發彈藥的恐怖射速，能在空中快速地形成彈幕，攔截來襲的反艦導彈武器。

在右側艦島的武器平台和左側艦尾處，安徽艦還各裝有一座18聯裝的海紅旗10近程防空導彈，用於攔截十公里外來襲的反艦導彈，無人機和直升機等目標。防空導彈和近防炮系統的配合，能實現對安徽艦無死角的防空攔截。而面對水下來襲的目標，安徽艦也配有最新打造的直20艦載反潛直升機。

此外，第二批的075型登陸艦的建造工作也在處於候命狀態。部分專家推測，大陸海軍的第二批075攻擊艦建造的數量可能會達到五艘之多，並且比起首批建造的三艘登陸艦，新批次的075還將進行一定的改進。例如搭載垂直起降戰機使075成為美國兩棲攻擊艦那樣的閃電航母，或者將國產的各類先進的無人機給搬上075上使用，使075有著更高的對地對海打擊效率。

報導稱，075型兩棲攻擊艦的31號海南艦及32號廣西艦，分別裝備入役南部、東部戰區海軍，33號的安徽艦也將入役南部戰區。前後僅一年半時間，解放軍已經完成了3艘四萬噸級兩棲攻擊艦裝備入役，短時間內12萬噸的入役水準直接超過美國成為世界第一。

在過去的大半年內，解放軍海軍新添了四艘055型萬噸大驅，分別是104號無錫艦、106號延安艦、107號遵義艦、108號咸陽艦。此外還有三艘052D型驅逐艦，以及至少兩艘054A型衛艦，再加上這次公開的33號安徽艦，總排水量已經超過10萬噸，創下中國海軍短期內服役噸位世界第一的紀錄。

大陸第三艘4萬噸級的兩棲攻擊艦正在滬東造船廠修建。（河東三叔）
大陸第三艘4萬噸級的兩棲攻擊艦正在滬東造船廠修建。（河東三叔）
大陸海軍075型4萬噸級兩棲攻擊艦將再服役一艘「安徽艦」。（河東三叔）
大陸海軍075型4萬噸級兩棲攻擊艦將再服役一艘「安徽艦」。（河東三叔）

直升機 導彈 解放軍 軍艦

延伸閱讀

海軍擬造輕巡艦 學者專家：憂心影響海軍艦隊生存率

相關新聞

網傳江澤民生日照片 習近平、李克強等送花籃祝壽

據星島網，中共二十大前夕，社交媒體流傳96歲的前大陸國家主席江澤民的生日照，背景則是大陸國家主席習近平、總理李克強敬獻的...

新華社批美國大搞駭客活動 是全球網路安全公害

大陸官媒新華社發逾千字長文，批評美國憑借網路霸權在全世界大搞「駭客」活動，四處展開網路攻擊，實施監聽竊密，嚴重破壞各國網...

中在港召航天員 申請者須熱愛祖國、擁護一國兩制

正值十一國慶假期，中央2日宣布再向香港「送大禮」。中國載人航天工程辦公室展開第四批預備航天員（太空人）選拔，當中將有兩席...

港人有望上太空…特首李家超：國慶大禮 具歷史意義

中國正在選拔第四批預備航天員（太空人），其中，負責在太空實驗的載荷專家將首次在港澳地區選拔。香港特首李家超說，這代表了國...

高規格 中國國慶招待會3細節受矚

中國國務院9月30日在人民大會堂舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立73周年，自媒體「政知新媒體」署名文章分析，在國慶...

大陸選拔第四批太空人 首次在港澳地區選拔載荷專家

大陸航太事業發展快速，中國載人航天工程辦公室2日公布，為滿足載人航天工程後續飛行任務需要，中國第四批預備航天員（太空人）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。