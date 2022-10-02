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建政73周年 中共拿李鴻章屈辱照對比當今的戰狼外交

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部新聞司長華春瑩的微博用對比照片，說明中國這些年取得的成就。1900年中國外交官李鴻章低眉順眼與八國聯軍談判。2021年中國外交官赴美安克拉治昂首挺胸與美方對話。（華春瑩推特）
大陸外交部新聞司長華春瑩的微博用對比照片，說明中國這些年取得的成就。1900年中國外交官李鴻章低眉順眼與八國聯軍談判。2021年中國外交官赴美安克拉治昂首挺胸與美方對話。（華春瑩推特）

昨天10月1日是中共建政73周年，大陸不忘對外對內大力宣傳，大陸外交部部長助理兼新聞司長華春瑩在推特上連發十二組對比照片，細數中國在政治、經濟、外交、軍事、科技等多領域取得的成就。

當中在第九組「外交方面」貼出的兩張對比照片令人印象深刻：一張是1900年，作為當時最高的外交官，清朝李鴻章低眉順眼同八國聯軍恥辱性的談判；另一張是2021年，中國外交官（楊潔篪、王毅）在美國安克拉治，昂首挺胸與美方展開對話，他們代表的是一個自信的中國。按，當時楊潔篪在會上告訴美國務卿布林肯：你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。

大陸環球時報前總編輯胡錫進在其微博也寫了一段讓不少大陸網友感動的話。他說，他在1986年開始讀研究所，快畢業時，有一天在公共汽車上讀雜誌，裡面一篇文章說，中國與發達國家的差距在繼續拉大，他很沮喪，往窗外看，正好有一輛小汽車在旁邊開，裡面是一個外國人。他當時難過極了，心想中國真是沒有希望。但怎麼能夠想到以後的中國會帶來「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的魔幻感！

胡錫進稱，中國在世界的位置過去幾十年上了一個大台階，直到20年前，他還在海灣看到過中國國內醫生進入當地醫院做護士，為了每月1000美元的收入。再早，他在歐洲見到中國月薪三、四百美元的保母。今天的中國醫生和家政工作者絕不會再為這樣的收入流落天涯海角。

他說，中國太大太複雜了，沒有哪個人的人生可以成為這個國家民生面貌的縮影。同是一個教師和一名出租司機或普通工程師，今天的他們比上一輩的他們獲得了這個世界的更多機會、權利和尊嚴。比如今天的他們可以消費全世界的產品和服務，很多人有經濟能力出國旅遊，甚至送孩子出國留學，這是過去的他們想都不敢想的。

胡錫進稱，今天的中國年輕人也註定與國家共命運共榮辱，「我們年輕時全是困惑，以為永遠也不會有大的改善。今天我們知道了，中國有能力創造進步的奇蹟，未來就掌握在我們自己手裡」。

胡錫進 楊潔篪

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