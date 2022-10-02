劉強東美國「性侵案」和解 劉發聲明向妻子章澤天道歉

京東創辦人劉強東在美國明尼蘇達州的「性侵案」出現意外轉折，北美時間10月1日晚間雙方律師團隊發表聯合聲明，雙方已經達成和解，和解細節未對外公佈。劉強東並發聲明向妻子章澤天道歉。

界面新聞報導，聯合聲明稱，劉強東先生和劉婧堯女士於2018年在美國明尼蘇達的一次偶然事件所造成的誤會，佔用了大量的社會資源，也給彼此的家庭造成了深重的困擾。今天，為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件畫上句號。除以上聲明，劉婧堯女士及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其他的聯合聲明。

該案原定於10月3日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市市中心的亨內平郡地區法院開庭審理。

聲明稱，此前，原被告雙方剛剛經過兩天時間選定陪審團，劉強東本人全程在場，章澤天也一直在旁聽席上。

2018年12月21日，明尼亞波利斯市亨內平縣檢察官辦公室公佈了劉強東事件的調查結果，決定不予起訴。四個月後，Liu Jingyao（劉婧堯）向亨內平郡地區法院提起針對劉強東和京東的民事訴訟。

從頭到尾，在提交給法院的案件陳述和聽證會中，原告和被告對同一時間段內發生的事情都是兩種截然不同的描述。Liu Jingyao指控劉強東意圖傷害她、非法限制自由、性侵，劉強東和他的律師們則堅持兩人是在雙方都同意的情況下發生的性關係。按照原定的審理過程，陪審團將在接下來的一個月裡在法官的指導下對雙方提供的證據進行判斷並做出裁決。

另據Tech星球10月2日消息，劉強東發佈聲明稱：「糾葛四年的事情，今天終於結束了！再次對被這件事困擾的所有人尤其是我的妻子表示歉意。在這裡，我要特別感謝妻子的寬容、支持和陪伴！沒有她，我無法堅持到今天！時間永遠向前，我希望我的生活和工作能夠儘快恢復正常。我們也即將迎來新的小生命， 我會更加珍惜、守護好這個家庭。祝福所有人明天會更好！」

上周，疑似章澤天跟劉強東兩人一起現身美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市逛賣場，被網友拍到了照片。讓人更加驚訝的是，許久沒有露面的章澤天懷孕了，而且肚子已經很大。