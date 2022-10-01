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中文系全英文授課背離現實 雙語政策恐釀「三振出局」

中共建政73年 官媒披露86國領導人向習近平致賀電

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共建政73年，官媒披露向習近平致賀電的外國領導人達86國。圖為習近平（右四）與中共黨和國家領導人9月30日晚間出席「國慶招待會」。（新華社）
中共建政73年，官媒披露向習近平致賀電的外國領導人達86國。圖為習近平（右四）與中共黨和國家領導人9月30日晚間出席「國慶招待會」。（新華社）

中共建政73周年，官媒披露高達86國領導人向中共總書記習近平致以賀電，相比之下，規模甚至高於2019年中共建政70年時。

中共官媒新華社1日晚間報導，指許多國家領導人和國際組織負責人紛紛致電或致函中共中央總書記、國家主席習近平，「熱烈祝賀中華人民共和國成立73周年，預祝中共二十大勝利召開」。

報導先是詳列幾個共黨執政國家，包含北韓、越南、寮國、古巴領導人的致賀內容，再提到俄羅斯、美國以及其他周邊國家跟歐洲、非洲國家。消息並詳列其他致以習近平賀電的國家，根據統計，加總一共為86國。

其中美國總統拜登表示和美國人民一道祝福「全體中國人民享受和平與繁榮」；俄羅斯總統普亭則指出，「值此中華人民共和國成立73周年之際，請接受我最誠摯友好的祝賀。預祝中國共產黨第二十次全國代表大會順利舉行」。

值得一提的是，2021年、2020年官方媒體都沒有展示相關的消息，2019年中共建政70周年時，新華社披露的外國領導人致習近平賀電，僅有53國，且強調另有「一些國家領導人分別向國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、國家副主席王岐山等發來賀電賀函」。目前，中共官媒尚未披露其他國家領導人向中共中央政治局其他常委或者大陸國家副主席王岐山致賀電的消息。

中共 習近平 美國

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